"Czujemy się dobrze". Prezydent i pierwsza dama zaszczepieni

"Wszystkich zainteresowanych informuję, że razem z Agatą zostaliśmy zaszczepieni przeciw COVID19 wczoraj w punkcie szczepień Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Szczepienie przebiegło zgodnie z wszelkimi procedurami i czujemy się dobrze" – poinformował prezydent Andrzej Duda na Twitterze.

Andrzej Duda i jego żona na szczepienie zapisali się w piątek. Wtedy to uruchomiono rejestrację dla osób urodzonych w 1972 roku.

Który preparat dla prezydenta?

W piątek na antenie Polsat News prezydent Andrzej Duda ujawnił, że wyznaczono dla niego preparat firmy Moderny. Szczepionka firmy Moderna jest preparatem dwudawkowym. Odstęp między pierwszą a drugą dawką wynosi 28 dni. Jest to szczepionka typu mRNA, której stosowanie Polska dopuściła 6 stycznia.

Dodano, że do tej pory wykonano w polsce w sumie 10 343 967 szczepień przeciw COVID-19. Zgłoszono też 6761 niepożądanych odczynów poszczepiennych i zutylizowano 10 786 dawek. Do Polski, odkąd ruszyły szczepienia, czyli od 27 grudnia, dostarczono 11 387 600 szczepionek. Do punktów szczepień przekazano 11 022 740.

CBOS: Poprawia się nastawienie Polaków do szczepienia przeciw COVID-19

Blisko dwie trzecie dorosłych Polaków ma pozytywne nastawienie do szczepień przeciw COVID-19 – podaje CBOS.

Od kilku miesięcy notujemy poprawę tego nastawienia. Bardzo wyraźny wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19 zarejestrowaliśmy w styczniu, po rozpoczęciu szczepień w Polsce. W kolejnych miesiącach, a zwłaszcza podczas trzeciej fali epidemii, odsetek pozytywnie nastawionych do szczepień wzrastał i obecnie jest on najwyższy od listopada, od kiedy monitorujemy tę kwestię – podaje CBOS.

