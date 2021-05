Schetyna: Senat będzie miejscem wielkiego sprawdzianu

Sejm poparł we wtorek ustawę ws. ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE. Ratyfikację poparła zdecydowana większość członków klubu PiS (211). Przeciw było 20 – wśród nich członkowie Solidarnej Polski, która od początku krytykuje mechanizm wypłacania środków z FO. W głosowaniu PiS wsparła Lewica. Teraz ustawa trafi do Senatu. Najbliższe posiedzenie izby ma się odbyć 12-14 maja.

Do głosowania w Senacie odniósł się w radiowej Trójce Grzegorz Schetyna z PO.

– Senat będzie miejscem wielkiego sprawdzianu, czy koalicja, którą udało się zbudować półtora roku temu, się sprawdzi, czy przyjmie razem poprawki, które zmienią ustawę, która przyjdzie z Sejmu. Ciągle jest wielka szansa na odtworzenie koalicji senackiej w Sejmie, jeżeli uda nam się przyjąć poprawki w Senacie – ocenił polityk.

Kolaicja276?

były lider PO był również pytany o losy Koalicji276.

– To był pewien pomysł teoretycznej możliwości współpracy opozycji. Zawsze plany polityczne weryfikuje rzeczywistość. Tak było także w czasie ostatniego głosowania sejmowego. Ten plan tzw. Koalicji276 ciągle jest przed nami, przed opozycją. Mówię o konieczności, możliwości dobrej współpracy między partnerami, środowiskami opozycyjnymi, która w konsekwencji może dać taką koalicję – podkreślał.

Schetyna: Każdy przewodniczący PO by tak zrobił

Schetyna odniósł się również do zapowiedzi Borysa Budki, że będzie przekonywał polityków Lewicy do przyjęcia w Senacie poprawek do Funduszu Odbudowy.

– Każdy przewodniczący PO by to robił i także dotyczy to obecnego przewodniczącego. Trzeba współpracować z partnerami, którzy są w Sejmie i w Senacie. Gdybym obrażał się na partnerów senackich półtora roku temu, nie było senackiej większości. Jestem byłym przewodniczącym. To jest decyzja obecnego przewodniczącego. Ja zrobiłem pakt senacki. Polityczna skuteczność przeciwko braku porozumienia i sprawianiu sobie wzajemnych złośliwości – komentował w radiowej Trójce Grzegorz Schetyna.

