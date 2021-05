Andruszkiewicz: Budka przegrał wszystko, co mógł przegrać. Powinien złożyć mandat

W ostatnich tygodniach Koalicja Obywatelska notuje coraz poważniejsze spadki poparcia. W zdecydowanej większości sondaży partia Borysa Budki jest wyprzedzana przez Polskę 2050. Dołujące wyniki sondaży, ucieczka coraz większej ilości posłów do Szymona Hołowni oraz chaos wokół poparcia dla unijnego Funduszu Odbudowy powodują niezadowolenie wśród członków Platformy. Niedawno "Wprost" donosił o szykowanym buncie przeciwko przewodniczącemu PO.

Bunt w PO

Według doniesień tygodnika w partii narasta niezadowolenie z powodu strategii Borysa Budki ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Większość polityków opowiadała się za pomysłem negocjacji z rządem, który proponował Grzegorz Schetyna.

– Plan wymiany lidera zakłada jesień. Trzeba połączyć wybory w regionach z wyborem szefa. Kłopot tkwi jednak w tym, kto nim zostanie. Bo Trzaskowski się opiera. Co więcej, świadomie autoryzuje Budkę, żeby sam nie musiał ponosić odpowiedzialności za partię – tłumaczy polityk PO w rozmowie z dziennikarzami tygodnika.

Jeszcze wcześniej "Wprost" donosił o akcji zbierania podpisów pod odwołaniem Budki kierowanej przez Andrzeja Halickiego, zaufanego Grzegorza Schetyny.

Według dziennikarzy tygodnika lista z podpisami pod żądaniem odejścia Budki krąży już od połowy kwietnia w mazowieckiej PO. Co więcej, do akcji zaczynają dołączać struktury z kolejnych regionów. Niezadowolenie przyszło ze strony działaczy, którzy podczas kadencji poprzedniego zarządu zasiadali we władzach partii.

Sam Budka nie zamierza rezygnować ze swojego stanowiska, jednak problemy partii są widoczne gołym okiem, co niedawno przyznał Bartłomiej Sienkiewicz w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski.

Mocny komentarz Andruszkiewicza

Sytuację wokół lidera PO skomentował na antenie TVP Info Adam Andruszkiewicz. Minister w KPRM wezwał Budkę do złożenia poselskiego mandatu.

– Polacy zauważyli, że Platforma Obywatelska tonie. PO ma na swoim statku banderę z twarzą Borysa Budki. To kapitan tonącego okrętu, który prowadzi go prosto na dno. Warto apelować za pośrednictwem mediów, żeby Budka zrezygnował z polityki. Widać, że się do niej nie nadaje –powiedział Andruszkiewicz.

– Spróbował swoich sił i nie wyszło. Przegrał wszystko, co mógł przegrać. Partia mu się sypie, posłowie odchodzą, głosowania w Sejmie przegrywa. Opozycja z niego się śmieje. Budka powinien złożyć mandat poselski i wycofać się z życia publicznego – dodał.

