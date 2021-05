Sienkiewicz o przyszłości Lewicy: Fantasmagorie i kpiny

Po poparciu w ubiegły wtorek ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy przez Lewicę, na polityków tej formacji spadła fala krytyki ze strony Koalicji Obywatelskiej i środowisk ją popierających. Politykom Włodzimierza Czarzastego oraz Roberta Biedronia zarzucono wsparcie rządu Zjednoczonej Prawicy w momencie, kiedy Solidarna Polska zapowiedziała, że nie poprze FO. Borys Budka liczył, że wtorkowe głosowanie przyczyni się do upadku rządu. Tak jednak się nie stało, o co jest obwiniana głównie Lewica.

Podczas ostatniego wywiadu dla "Kultury Liberalnej" Bartłomiej Sienkiewicz ponownie skrytykował polityków tej formacji.

Gorsi niż populiści

– Twierdzenie, że dzięki sojuszowi Lewicy z PiS-em Lewica odbierze PiS-owi władzę, jest – delikatnie mówiąc – rodzajem fantasmagorii i kpiny. Przecież nie o tym rozmawiamy. Możemy rozmawiać tylko i wyłącznie o dalszej marginalizacji lewicy – powiedział Sienkiewicz.

Tymczasem jak wynika z najnowszego sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wyborcy wskazali Koalicję Obywatelską jako głównego przegranego głosowania nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy.

Poseł KO w dalszej części wywiadu stwierdził, że współczesna lewica niesie ze sobą większe zagrożenia niż populizm.

Krytyka Hołowni

Sienkiewicz skrytykował także Szymona Hołownię, choć jak sam przyznał, na początku patrzył na jego ruch z sympatią.

– Zanim właściwie nabrał rozpędu, zarejestrował się jako partia polityczna i postanowił mieć koło w parlamencie, jakby mu to było do czegokolwiek potrzebne. Obserwuję to koło z bliska i muszę powiedzieć, że zupełnie nie wiem, dlaczego zdecydował się na ten krok – stwierdził były szef MSWiA.

Poseł jest również zdania, że Polska 2050 chce zająć miejsce Koalicji Obywatelskiej. Jak wynika ze zdecydowanej większości sondaży, jest to bardzo prawdopodobne.

Czytaj też:

Sienkiewicz: Z jednej strony się tym martwimy, ale z drugiej to dobra wiadomośćCzytaj też:

Sienkiewicz: Rząd unika tego jak ognia, a Lewica ich z tego zwalnia