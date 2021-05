Zalewski bez ogródek: Partia znajduje się w bardzo złym stanie

Zarząd Krajowy PO podjął decyzję o wykluczeniu z partii posłów Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego za działanie na szkodę Platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz PO – poinformował PAP rzecznik partii Jan Grabiec. Polska Agencja Prasowa podała informację na Twitterze.

"PO stała się nieatrakcyjna"

– Z partii centrowej, która miała dwa silne skrzydła, prawe i lewe, że była ona była taką partią, która budowała logikę przyciągania partnerów, staliśmy się partią, która nie jest atrakcyjna jako partner polityczny. To było widać chociażby przy głosowaniu ws. Funduszu Odbudowy, kiedy nie potrafiliśmy zbudować jedności – mówił Paweł Zalewski na antenie Polsat News.

– Partia znajduje się w bardzo złym stanie. Nie ma wewnętrznej dyskusji i tylko dlatego, że nie ma uruchomionych wewnętrznych procedur, które normalnie są przewdziane, także w statucie, aby dyskutować wewnątrz partii o jej sytuacji, ja podjąłem decyzję o tym, aby zacząć o tym mówić publicznie. Z nicniemówienia nic się nie zrobi – podkreśla polityk.

Krytyka Budki

Zalewski nie szczędzi gorzkich słów pod adresem szefa PO. – Ja jestem bardzo zaskoczony, bo nikt ze mną nie rozmawiał, nikt nie informował mnie, że taka procedura usunięcia pana posła Rasia i mnie, została wszczęta. Nikt nie przedstawił mi zarzutów, nikt nie dał możliwości obrony. Ja dostałem tylko po tej decyzji telefon od sekretarza generalnego partii pana Kierwińskiego, który poinformował mnie o niej. Ale on też nie był w stanie przedstawić mi zarzutów. Powiedział, że one zostaną sformułowane w uzasadnieniu, które otrzymam. Muszę powiedzieć, że jeżeli to jest jedyny wniosek, tzn. usunięcie dwóch posłów z PO, jeżeli to jest jedyny wniosek, który wyciągnął pan przewodniczący Budka z kryzysu, w którym się znajdujemy, to znaczy, że moja diagnoza oceny sytuacji przywództwa Platformy była słuszna – ocenił gość Polsat News.

