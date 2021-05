O. Szustak zabrał głos po spotkaniu z abp. Gądeckim. "Mam mnóstwo wniosków"

Spotkanie o. Szustaka z abp Gądeckim miało miejsce w piątek. Do rozmowy doszło na zaproszenie przewodniczącego KEP po głośnym wywiadzie, jakiego znany dominikanin udzielił youtubowemu kanałowi "Imponderabilia". O. Szustak w dosadny sposób skrytykował w nim polskich biskupów, nie powstrzymując się nawet od użycia wulgaryzmów. Celem rozmowy z abp Gądeckim miało być, jak zaznaczył to hierarcha, poszukiwanie "konstruktywnego dialogu" z dominikaninem.

Słowa o. Szustaka wywołały lawinę komentarzy. W mocnych słowach podsumował je rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Ks. Leszek Gęsiak stwierdził, że słowa zakonnika "trudno skomentować" ze względu na ich dosadność.

Tymczasem o. Szustak zabrał głos po spotkaniu z abp. Gądeckim. Zrobił to podczas transmisji modlitwy różańcowej na swoim kanale na YouTubie. Po zakończonym nabożeństwie dominikanin opowiedział, jak odebrał rozmowę z przewodniczącym KEP.

O. Szustak: Mam dużo wniosków

– Rzecz, która mnie bardzo cieszy, polega na tym, że to była rozmowa. Nie tak jak niektóre media pisały o dywaniku… Nie. Spotkałem się w cztery oczy arcybiskupem Gądeckim i pogadaliśmy – zaczął dominikanin.

O. Szustak stwierdził, że ma po rozmowie z arcybiskupem wiele wniosków, które przedstawi w oddzielnym filmie.

– Mam, kochani, bardzo dużo myśli w związku z tym, mam bardzo dużo wniosków. Myślę, że trochę rzeczy mi się też trochę rozklarowało. Nie chcę o tym mówić, dlatego, że nagram, kochani, film. Nagram film, gdzie trochę opowiem o tym. Opowiem o tej rozmowie, jakie z niej wyciągam wnioski – powiedział.

– To była po prostu rozmowa. To nie było dyscyplinowanie. To mnie bardzo cieszy. Mam mnóstwo wniosków: dobrych i bardzo niedobrych – podkreślił jeszcze raz zakonnik.

