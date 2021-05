Prezydent Andrzej DUdaprzyznał w rozmowie z TVP, że chętnie wybierze się do kina z żoną. – Rzeczywiście otwierają się różne formy rozrywki, które do tej pory były niedostępne i myślę, że chętnie obejrzymy jakiś film. Tak, aż człowiek pragnie właśnie czegoś takiego radosnego, sympatycznego – podkreślił Duda.

– Myślę, że generalnie jesteśmy wszyscy spragnieni rozrywek i tego, żeby móc przebywać na świeżym powietrzu, móc wyjeżdżać w różne miejsca, móc wypoczywać aktywnie – dodał polityk.

PAD: Wraca normalne życie

Jak zaznaczył Andrzej Duda, cieszy go, że wraca normalne życie i podziękował tym, którzy się do tego przyczynili. – Dziękuję też wszystkim tym, którzy decydują się poddać szczepieniom, bo jest to ważne, żeby jak największa część naszego społeczeństwa się zaszczepiła, uodporniła się przeciwko koronawirusowi, bo dzięki temu m.in. właśnie teraz codziennie mamy informację o tym, że liczba zachorowań spada – podkreślił prezydent na antenie TVP Info.

– Liczę na to, że dzięki odpowiedzialnemu podejściu, dzięki temu, że ten proces szczepień rzeczywiście postępuje i coraz więcej naszych rodaków jest zaszczepionych, nie będzie kolejnej fali, jaka w zeszłym roku jesienią przyszła i uderzyła w nas tak bardzo po raz kolejny burząc nasze życie, że teraz się to nie powtórzy – dodał Andrzej Duda,

Koronawirus w Polsce

Mamy 333 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – informuje w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

W ciągu doby wykonano ponad 32,3 tys. testów na obecność koronawirusa.

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw mazowieckiego (54), dolnośląskiego (33), śląskiego (32), wielkopolskiego (32), łódzkiego (24), pomorskiego (24), zachodniopomorskiego (20), małopolskiego (19), opolskiego (15), lubelskiego (13), świętokrzyskiego (13), podlaskiego (11), podkarpackiego (10), kujawsko-pomorskiego (9), lubuskiego (9), warmińsko-mazurskiego (9). Jak przekazano, 6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z danych przekazanych w poniedziałek przez resort zdrowia wynika, że ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 2 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 2 872 283, z czego 73 745 osób zmarło.