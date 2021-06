Nergal ocenił Hołownię. Polityk odpowiada

Hołownia przyznał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, że słowa Darskiego pozytywnie go zaskoczyły. Relacje Kościoła z państwem były jednym z głównych punktów programu zaprezentowanego niedawno przez Polskę 2050. Sam Hołownia opowiada się za ścisłym rozdziałem obu instytucji.

Postulaty Hołowni

Jakie pomysły ma Polska 2050 w zakresie relacji Kościół-państwo? To m. in. likwidacja Funduszu Kościelnego. Według Hołowni powinna go zastąpić możliwość dokonania dobrowolnego odpisu podatkowego w wysokości od 0,3 do 0,5 procenta, albo zwiększenie kwoty do odliczenia od podatku.

Kolejny postulat to przygotowanie kodeksu dobrych praktyk dla pracowników administracji rządowej. Kodeks miałby szczegółowo regulować możliwość uczestnictwa urzędników reprezentujących państwo w nabożeństwach kultu religijnego.

Ponadto Hołownia chce także audytu przepływów gotówki między państwem a Kościołem oraz likwidacji funkcji etatowych kapelanów w formacjach innych niż wojsko, policja i Straż Graniczna.

Hołownia reaguje na słowa Darskiego

Polityk przyznał, że choć słowa muzyka go zaskoczyły, to jednak cieszy się, że "Nergal" dostrzega potrzebę reformy stosunków państwa z Kościołem.

– Czytam czasami jakieś wywiady i obserwuję jego obecność w przestrzeni publicznej. Co tu dużo mówić? Cieszę się, że on, nawet ze swoim, że tak powiem entourage’em, widzi w tym programie, a raczej projekcie 12-punktowym, który zaproponowaliśmy, poukładanie relacji między Kościołem a państwem – stwierdził Hołownia. Dalej polityk przypomniał główne postulaty jego partii.

– Można go przeczytać, jest bardzo konkretny. Mówi o religii w szkole, o cennikach na cmentarzach, o likwidacji funduszu kościelnego, o wielu innych elementach, które dzisiaj są niezwykle istotne. Również tych symbolicznych, jak niemieszanie pojęć – dodał polityk.

Zdaniem Hołowni Darski jest pragmatykiem, co tylko dodaje jego ocenie prawdziwości.

– To znaczy, że Nergal jest pragmatyczny i wie, że ja - będąc jednocześnie obywatelem Rzeczpospolitej, ale też członkiem Kościoła katolickiego i to mam wrażenie nawet dość zaangażowanym w jego życie od lat, czego nie ukrywam - mam mandat do tego, żeby przychodząc właśnie z wewnątrz tej wspólnoty powiedzieć: basta, dość! – powiedział lider PL2050.

Czytaj też:

Gowin u Hołowni? "Będziemy mieli o czym rozmawiać"Czytaj też:

Hołownia atakuje Czarnka. "On sobie nawet nie zdaje sprawy"