Pazura został ambasadorem akcji szczepienia Polaków. Teraz dostaje groźby

Cezary Pazura został wybrany na ambasadora rządowej akcji #SzczepimySię. Pierwszy spot z udziałem aktora zachęcający do szczepienia przeciwko COVID-19 ukazał się już w styczniu.

– Szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Dla siebie, dla nich, szczepimy się – przekonywał aktor na nagraniu. Później zaprezentowano także drugi materiał promocyjny, w którym wykorzystano jedno z najpopularniejszych aktorskich wcieleń Pazury – Jerzego Kilera z filmów Juliusza Machulskiego.

Sam Pazura zaszczepił się przeciwko COVID-19 pod koniec kwietnia tego roku.

– Po raz pierwszy mogę powiedzieć: Witam na Stadionie Narodowym. Cieszę się, że tutaj dzisiaj jestem, bo mam pewność, że dzisiaj po raz pierwszy na Stadionie Narodowym będę świadkiem wygranej. A ta wygrana to to, że będę zaszczepiony drugą dawką szczepionki przeciwko COVID – powiedział wtedy aktor.

Tymczasem żona Pazury ujawniła w mediach społecznościowych, że jej mąż otrzymuje pogróżki w związku z jego uczestnictwem w akcji promowania szczepień.

Sprawa dla prawników

Edyta Pazura opisała całą sytuację na Instagramie. Żona aktora stwierdziła, że groźby pod adresem jej męża to efekt działań antyszczepionkowców, którzy odreagowują swoją frustrację po niespełnieniu się ich negatywnych przewidywań, co do efektów szczepionek.

"W związku z tym, że wykonano 21 milionów szczepień w PL i nie wyrosły im dodatkowe ręce oraz nie umierają w cierpieniach na ulicach w celu depopulacji ludzkości, antyszczepionkowcy postanowili być bardziej aktywni w sieci" – napisała. Żona aktora poinformowała, że konsultuje sprawę gróźb z prawnikami.

instagram

"Dzisiejszy dzień spędziłam jeszcze na telefonach z prawnikami w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji i gróźb karalnych w stosunku do mojego Męża. Na czele Pani od turbanów i aktorka bez filmów" – dodała Pazura w dalszej części wpisu.

