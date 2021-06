Tusk liderem opozycji? Biedroń: Ten koń już dawno uciekł i nigdy nie wróci

W nocy z niedzieli na poniedziałek Miejska Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki przedterminowych wyborów prezydenckich w Rzeszowie. Wygrał kandydat opozycji Konrad Fijołek, zdobywając 56,61 głosów. Na drugim miejscu znalazła się kandydatka PiS Ewa Leniart, na którą zagłosowało 23,63 proc. wyborców.

"Dzisiaj Rzeszów, jutro cała Polska"

Zwycięstwo kandydata opozycji komentował w TVN24 Robert Biedroń. Jak podkreślał, trzeba wykorzystać to zwycięstwo i przełożyć je na wygraną w całej Polsce.

– Dzisiaj Rzeszów, jutro cała Polska. To jest dla opozycji ważny znak. Uważam, że opozycja idąc obok siebie, powinna dzisiaj już usiąść do stołu i ze sobą rozmawiać, zakreślić jakiś plan minimum, wobec którego będziemy zgodni. Zostały ponad dwa lata do wyborów, ale te dwa lata trzeba wykorzystać na ciężką pracę – ocenił polityk.

– Rzeszów dał wyborcom opozycji nadzieję, że da się wygrać z PiS i nie można tej nadziei zgasić. Trzeba ją podtrzymać. W mądrej jedności, mądrej solidarności, nie takiej, gdzie bierze się zakładników na konwencję 276 i jest to kolejna odsłona tej samej telenoweli, gdzie Platforma, która już dawno straciła pozycję lidera na opozycji, próbuje nas wszystkich do swojego projektu zhaltować – dodawał Biedroń.

Powrót Tuska? Biedroń: Jest obciążony przeszłością

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu byłego premiera do krajowej polityki. Według doniesień portalu wpolityce.pl działacze Platformy Obywatelskiej rozważają scenariusz powrotu Tuska, który zakłada jego start w wyborach uzupełniających do Senatu w którymś z okręgów zdominowanych przez opozycję. Wielu polityków PO podkreśla, że Tusk mógłby uratować tracąca w sondażach partię.

– Problem z Donaldem Tuskiem jest taki, że on ciągle wchodzi do tej gry i wejść nie chce albo nie może. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o lidera zjednoczonej opozycji, to w przypadku Donalda Tuska ten koń już dawno uciekł i już nigdy nie wróci. Stety czy niestety. To może pomóc na pewno Platformie Obywatelskiej, ale trzeba pamiętać, że Donald Tusk jest jednoznacznie kojarzony, jest obciążony też przeszłością – oceniał Robert Biedroń w TVN24.

