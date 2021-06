"Aroganckie i chamskie wypowiedzi". Dlaczego Porozumienie obroniło Terleckiego?

W nocy ze środy na czwartek Sejm odrzucił wnioski o odwołanie Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka izby niższej. Przypomnijmy, że wnioski były konsekwencją kontrowersyjnych wpisów Terleckiego na temat liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Jako pierwsza złożyła go Koalicja Obywatelska, a potem także Lewica i Polska 2050 Szymona Hołowni.

Za odwołaniem Terleckiego opowiedziało się 211 posłów. Przeciwnych było 235, zaś jeden z parlamentarzystów wstrzymał się od głosu. W drugim głosowaniu za jego odwołaniem głosowało 212 posłów, 236 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

"To nie powód, żeby odwoływać wicemarszałka"

Odwołania wicemarszałka Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości nie chciało też Porozumienie. Przypomnijmy, że niedługo po publikacji wpisu na temat białoruskiej polityk, Jarosław Gowin mówił, iż nie wyobraża sobie, żeby spod palców marszałka Terleckiego mógł wyjść taki wpis. Wyrazał też nadzieję, że doszło do włamania na jego konto.

Dlaczego więc partia Jarosława Gowina wybroniła Terleckiego? – Jako Porozumienie mamy swoje zastrzeżenia, o nich zawsze bardzo głośno mówimy, jeśli chodzi o marszałka Terleckiego. Dobrze, że doszło do pewnej refleksji, że spotkał się z panią Cichanouską po to, mam nadzieję, żeby przeprosić i wyjaśnić swój zupełnie niepotrzebny wpis. Ale nie jest to powód do tego, żeby odwoływać wicemarszałka – tłumaczyła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzeczniczka tej partii Magdalena Sroka.

– Z wypowiedziami aroganckimi i chamskimi mamy do czynienia zarówno z prawej, jak i z lewej strony sceny politycznej. Ubolewam nad poziomem tej debaty, w wielu momentach przekracza ona granice, których przekraczać nie powinniśmy – dodała polityk.

Czytaj też:

"To było ostre, przyznaję". Terlecki odpowiada opozycjiCzytaj też:

"Niech żyje Wolna Białoruś!". Ryszard Terlecki spotkał się ze Swiatłaną Cichanouską