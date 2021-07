Czarzasty zawiesił znanego posła. "Stań na ubitej ziemi"

Decyzja stanowi kontynuację sporu wokół wcześniejszego zawieszenia w prawach członka partii Marka Balta oraz listu parlamentarzystów Lewicy w tej sprawie.

6 posłów zawieszonych

Zawieszenie posła Treli ma obowiązywać do czasu wydania w jego sprawie prawomocnego orzeczenia przez sąd partyjny.

O decyzji przewodniczącego Czarzastego Tomasz Trela poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Z pisma, które opublikował na Twitterze wynika, że traci on pełnione w formacji funkcje, a także zostaje pozbawiony biernego i czynnego prawa wyborczego w partii. Nie będzie też mógł ubiegać się o mandat w organach władzy publicznej.

„Strach, panika i przerażenie. Tak właśnie postępuje sojusznik PISu, bo metody są rodem z Nowogrodzkiej. Dzisiaj o 12.00 wygra Lewica PISowska albo Lewica Demokratyczna. @wlodekczarzasty, nie chowaj się - stań na ubitej ziemi!” – skomentował Trela.

Jak podaje portal wprost.pl, z nieoficjalnych ustaleń wynikało, że poseł zamierza ubiegać się o stanowisko przewodniczącego partii.

Oprócz niego zawieszonych zostało 5 innych posłów: Karolina Pawliczak, Wiesław Szczepański, Wiesław Buża, Jacek Czerniak i Bogusław Wontor.

Zarząd krajowy Nowej Lewicy

W sobotę 17 lipca odbędzie się zjazd zarządu krajowego Nowej Lewicy, podczas którego mają zostać wybrane nowe władze partii. Według ustaleń między SLD a Wiosną, na kongresie zostaną wybrane dwie frakcje. Każda z nich będzie miała swojego przewodniczącego i 500 delegatów.

Do połączenia obu partii ma dojść 9 października. Tymczasem, jak donosi Onet, konflikt w SLD może doprowadzić do pokrzyżowania planów fuzji obu ugrupowań. Część działaczy nie może wybaczyć Włodzimierzowi Czarzastemu ostatnich decyzji. Jak donoszą dziennikarze portalu, ustalenia z Wiosną mogą nie dojść do skutku właśnie z powodu konfliktu z Czarzastym.

Zaniepokojeni tymi doniesieniami politycy Wiosny napisali list do zarządu Nowej Lewicy.

