Józef Orzeł: Rosja występuje jako cichy wspólnik

Niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych opublikowało treść porozumienia, które Niemcy zawarły z USA w sprawie ukończenia gazociągu.

Zdaniem władz Polski i Ukrainy, niemiecko-amerykański układ powoduje "deficyt bezpieczeństwa" w regionie. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i jego ukraiński odpowiednik Dmytro Kuleba opublikowali wspólne stanowisko w tej sprawie.

Orzeł: USA w imieniu NATO bez żadnych konsultacji

Szef klubu Ronina Józef Orzeł wskazuje, że mamy do czynienia z kolejną odsłoną koncertu mocarstw.

„Koncert mocarstw: USA występuje w imieniu NATO bez żadnych uzgodnień i konsultacji, Niemcy - w imieniu UE - jak wyżej. Rosja występuje jako cichy wspólnik - beneficjent. Rząd USA zaakceptował co najmniej 3 mld euro rocznie dla Rosji na zbrojenia z kasy mieszkańców UE za gaz” – napisał na Twitterze.

Nord Stream 2 będzie ukończony

W opublikowanym przez niemiecki resort spraw zagranicznych dokumencie zapowiedziano reakcję obu krajów w przypadku użycia przez Rosjan gazociągu jako narzędzia do politycznego nacisku na Ukrainę i inne kraje regionu.

Niemcy zobowiązały się również do wdrożenia Zielonego Funduszu Ukrainy, którego wartość ma opiewać na 1 mld dolarów. Ma on zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i wesprzeć zieloną transformację ukraińskiej gospodarki. Berlin ma wpłacić na rzecz funduszu co najmniej 175 mln dolarów. USA ma go wesprzeć politycznie i technologicznie.

Istotnym elementem umowy jest deklaracja wykorzystania wszelkich możliwych środków nacisku na Rosję, aby ta przedłużyła umowę z Ukrainą na przesył gazu przez jej terytorium o kolejne 10 lat. Miałaby ona obowiązywać do 2034 roku. Negocjacje w tej sprawie wystartują najpóźniej we wrześniu.

Berlin zobowiązał się również do zacieśnienia współpracy energetycznej z Ukrainą, zarówno poprzez dwustronne umowy i inwestycje w sektorze energii, jak i wsparcie projektów umożliwiających przesył gazu z Niemiec na Ukrainę. Ma to uodpornić Kijów na gazowy szantaż ze wschodu.

Niemcy i USA zadeklarowały także wsparcie Inicjatywy Trójmorza w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej.

"Ulżyło mi, że w kwestii Nord Stream 2 znaleźliśmy z Amerykanami konstruktywne rozwiązanie" – napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. "Zapewnimy Ukrainie wsparcie w budowie zielonej energetyki i i w staraniach na rzecz przesyły gazu przez jej terytorium w następnej dekadzie " – dodał.

