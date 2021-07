"To będzie polityczne samobójstwo". Mocne słowa Budy

Polski Ład to rządowy program społeczno-gospodarczy zaprezentowany w maju przez najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy. Projekt zakłada wzmocnienie gospodarki osłabionej przez pandemię koronawirusa oraz podniesienie zasobności polskich rodzin. Jednym z jego elementów są zmiany w systemie podatkowym m.in. wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. złotych oraz likwidacja opodatkowania emerytów. Pierwsze rozwiązania Polskie Ładu są już gotowe do przyjęcia przez parlament.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister finansów Tadeusz Kościński przekazał, że zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski Ład będą korzystne lub neutralne dla 90 proc. podatników, czyli 23 milionów osób. Dodał, że 9 milionów osób przestanie płacić PIT, dzięki czemu w portfelach Polaków zostanie 8 mld zł.

Opozycja poprze Polski Ład?

Na te właśnie korzystne rozwiązania wskazywał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Polityk zwrócił uwagę zwłaszcza na liczbę osób, które zostaną zwolnione z podatku PIT.

– Tak przekładając to na liczby. Rafała Trzaskowskiego poparło 10 milionów osób w wyborach prezydenckich. My proponujemy w tych rozwiązaniach, że 9 milionów osób przestanie płacić podatek. Czy sądzi pan, że znajdzie się ktoś, kto będzie przeciwny takim rozwiązaniom? Bo to będzie polityczne samobójstwo – powiedział w TVP.

Poseł wskazał także, że korzystne rozwiązania Polskiego Ładu obejmą tak dużą liczbę Polaków, że być może skłoni to polityków opozycji do poparcia rządowego programu lub przynajmniej do zaprzestania jego krytyki.

– Być może to otrzeźwienie przyjdzie, być może Donald Tusk rzeczywiście doradzi, że nie warto z Polskim Ładem walczyć, nie warto go krytykować, bo z punktu widzenia Polaków jest absolutnie korzystny – przekonywał polityk PiS.

Czytaj też:

KE blokuje fundusze dla Polski. Buda: Wina Senatu