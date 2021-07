Prof. Dudek o powrocie Tuska: Nie jest tak różowo

W sobotę minie miesiąc od powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Przypomnijmy, że były premier został wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej i do czasu wyborów nowego szefa partii będzie pełnił funkcję jej przewodniczącego.

Było to możliwe dzięki rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Ewy Kopacz oraz Bartosza Arłukowicza.

Tusk wymógł także zmianę na stanowisku szefa klubu Koalicji Obywatelskiej. Na jego życzenie z tej funkcji zrezygnował Cezary Tomczyk, a zastąpił go Borys Budka.

Eksperci spierają się o to, czy "efekt Tuska" utrzyma się do wyborów parlamentarnych. Prof. Antoni Dudek ma swoją teorię na temat wpływu powrotu byłego premiera na polską scenę polityczną.

Dwie perspektywy

– Jeśli patrzeć na to wyłącznie z perspektywy zwolenników Platformy Obywatelskiej, to było wejście smoka – przyznaje ekspert z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

– Dlatego, że rzeczywiście - jak wynika z badań - zdecydowania większość wyborców PO jest bardzo zadowolona z powrotu Tuska i generalnie notowania PO poszły w górę, według różnych sondaży. Kosztem ruchu Hołowni – dodaje profesor.

Jednak zdaniem prof. Dudka, jeśli spojrzeć na całą scenę polityczną w Polsce, to "efekt Tuska" nie robi już takiego wrażenia.

– Natomiast jeśli na to spojrzeć z nieco wyższego pułapu (...), to nie jest tak różowo. Okazuje się, że tutaj entuzjazmu nie ma, jak się z kolei analizuje oceny wyborców opozycji, ale tych niebędących zwolennikami PO. Im się powrót Tuska nie podoba – stwierdził ekspert.

Sztuczki Tuska

Politolog ocenił, że zręczność i doświadczenie Tuska da Platformie sondażowy bonus.

– Ja twierdzę, że Donald Tusk jest politykiem bardzo doświadczonym i tymi sztuczkami najprawdopodobniej wysunie PO na czoło formacji opozycyjnych, gdzie zresztą Platforma była przez pięć lat rządów PiS-u – powiedział.

Ekspert wspomniał także, że Tusk ma ogromny elektorat negatywny, który "objawi się już niedługo".

– Donald Tusk, jak rozumiem, nie wrócił po to, żeby jeszcze na stare lata poprzewodzić PO jako partii opozycyjnej, tylko przywrócić ją do władzy. I to jest niezwykle trudne wyzwanie, i droga do sukcesu na tym polu jest daleka – dodał prof. Dudek.

Czytaj też:

Prof. Dudek: Tusk zaraz zderzy się z sondażamiCzytaj też:

Prof. Dudek o ministrze edukacji: Ekstremalny, nawet jak na realia PiS-owskie