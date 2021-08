Koniec Gowina w rządzie. Fala komentarzy po decyzji Morawieckiego

Müller podczas konferencji prasowej przekazał, że premier Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Jako powód takiej decyzji Müller wskazał przede wszystkim na opór Gowina w sprawie wdrażania Polskiego Ładu, pod którym sam Gowin podpisał się w maju. – To było niedotrzymanie umowy. Nie możemy się na to zgodzić. Pan Gowin zmienił zdanie – mówił.

Decyzja Morawieckiego wywołała falę komentarzy. Kamila Baranowska ocenia, że to ryzykowne zagranie, które może zwiastować przyspieszone wybory parlamentarne.

"Mentalnie PiS już dawno pożegnał się z Gowinem (a Gowin z PiS). Politycznie ten ruch w tym momencie wydaje się ryzykowny. Ciułanie większości do każdego głosowania to na dłuższą metę dość karkołomne zadanie, a do wyborów daleko. No chyba, że nie tak daleko" – ocenia Kamila Baranowska.

"Okazuje się, że przekalkulował, bo PiS postanowił nie czekać dłużej i pozbył się go pierwszy. Czy i PiS tą decyzją nie przekalkulował, okaże się pewnie niebawem" – dodaje dziennikarka "Do Rzeczy" w kolejnym wpisie.

Jan Strzeżek poinformował w mediach społecznościowych, że odchodzi z warszawskiego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. "Odchodzę z Klubu Radnych PiS. Do samorządu wchodziłem jako przedstawiciel @Porozumienie__ @Jaroslaw_Gowin w związku z bieżącymi wydarzeniami nie wyobrażam sobie dalszej współpracy w ramach Klubu PiS" – napisał na Twitterze Strzeżek.

"Każda telenowela ma swój koniec - Jarosław Gowin poza rządem. Niestety, znając umiejętności korupcji politycznej PiS oraz giętkość kręgosłupów wielu posłanek i posłów z Porozumienia, to wcale nie oznacza, że są poza Zjednoczoną Prawicą" – napisała Małgorzata Tracz z Zielonych.

"Wyrzucenie Jarosława Gowina z rządu może skończyć się wyjściem Porozumienia z koalicji, rządem mniejszościowym, erozją władzy. Nie będzie komu przegłosować większości Polskiego Ładu. Wcześniejsze wybory to kwestia czasu. PJK nie wyciągnął wniosków z koalicji PiS-LPR-Samoobrona" – stwierdził Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".

"Dymisja Gowina. Gdzie Jarosławów dwóch tam o jednego za dużo" – stwierdził były premier Leszek Miller.

"No i Jaroslaw_Gowin poza rządem, ale czy to oznacza, że posłowie Porozumienia poza większością rządową. Poważny test lojalności" - napisał zna Twitterze poseł Konfederacji Artur Dziambor.

"Kaczyński wyrzucił Gowina, bo mógł. Gowin nie zdążył więc wydobyć z niebytu swojego kręgosłupa, nie zdążył tupnąć nogą, nie zdążył efektownie wyszeptać „mam dość głosowania i niecieszenia się”, nie zdążył stać się facetem z ikrą. Kaczyński ma większość i szybko władzy nie odda" – zauważa z kolei dziennikarz Przemysław Szubartowicz.

