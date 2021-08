"Historia zatoczyła koło". Rogalska ogłasza powrót do TVN

Rogalska jest znana telewidzom ze współprowadzenia programu śniadaniowego w Telewizji Publicznej. Odcinki "Pytania na śniadanie" z jej udziałem cieszyły się dużą popularnością. Prezenterka zdecydowała jednak, że w tym roku zakończy współpracę z TVP.

Rogalska współpracę z Telewizją Polska rozpoczęła ponad 20 lat temu, w krakowskim oddziale stacji. O swoim odejściu poinformowała 16 lutego 2021 roku, za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Środa, 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej” – napisała wówczas na Instagramie. Spekulowano, że odejście znanej prezenterki miało związek z ówczesną akcją protestacyjną pod hasłem "Media bez wyboru", która sprzeciwia się nałożeniu podatku od reklam.

– Bardzo długo dbałam o to, żeby nie wkładano mnie w jakieś konteksty polityczne... Ten strajk mediów, ten 10 lutego to było "too much" dla mnie. To było dla mnie po prostu straszne. (...) – powiedziała z kolei w jednym z wywiadów.

Powrót do TVN

Od czasu odejścia z TVP dużo mówiło się o możliwym powrocie Rogalskiej do TVN. Prezenterka w latach 2004–2008 była gospodynią programu "Miasto kobiet" na antenie TVN Style.

W piątek Rogalska zamieściła na Instagramie post, w którym rozwiała wszystkie wątpliwości.

"Cieszę się, że właśnie dziś mogę Wam powiedzieć co dalej… Historia zatoczyła koło… Program, który był zawsze bliski mojemu sercu i był inspiracją do dalszych działań wraca w nowej odsłonie!" – napisała prezenterka.

Rogalska poinformowała, że nowa wersja "Miasta Kobiet" ruszy już niedługo.

"Będziemy poruszały aktualne tematy, rozmawiały o tym co ważne, co nam daje siłę, co ją odbiera, między innymi po to, żeby dowiedzieć się CZEGOŚ WIĘCEJ o nas, o Was. Bez pouczania, bez pokazywania jedynego, „słusznego” punktu widzenia. W naszym programie jest miejsce dla każdego. Nie mogę się doczekać!" – napisała Rogalska.

