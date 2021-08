"To ohydne". Romanowski: Złożyłem zawiadomienie do prokuratury

Nie milkną echa skandalicznych słów Władysława Frasyniuka, które padły w niedzielę wieczorem na antenie TVN24. Przypomnijmy, że były opozycjonista, będąc gościem "Faktów po Faktach" określił żołnierzy Wojska Polskiego jako "watahę psów" oraz "śmieci".

Polskich żołnierzy wzięli w obronę premier Mateusz Morawiecki oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Tymczasem politycy opozycji bronią słów Frasyniuka. Borys Budka, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, stwierdził w jednym z wywiadów, że choć gość TVN24 powinien przeprosić za użyte słowa, to jednak, jako były opozycjonista, "ma dużo więcej prawa do tego, żeby posługiwać się ostrymi sformułowaniami".

Z kolei Marcin Romanowski w ostrych słowach odniósł się do wypowiedzi Frasyniuka, określając ją jako "ohydną".

Frasyniuk popełnił przestępstwo?

– Wczoraj złożyłem zawiadomienie do prokuratury z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez pana Frasyniuka, który nazwał polskich żołnierzy, pełniących funkcje na granicy, śmieciami. To ohydne i absolutnie niedopuszczalne. To wypełnia znamiona co najmniej dwóch typów czynów zabronionych – stwierdził wiceszef resortu sprawiedliwości na antenie Polskiego Radia 24.

Zdaniem polityka Solidarnej Polski nie ma żadnych wątpliwości, że Frasyniuk znieważył polskich żołnierzy. Co więcej, swoją wypowiedzią naruszył "wewnętrzną godność osób pełniących funkcje publiczne" oraz autorytet państwa.

– Zniewaga funkcjonariusza publicznego, który pełni swoje obowiązki często z narażeniem zdrowia, życia, jest czymś wyjątkowo ohydnym i karygodnym – dodał Romanowski.

Scenariusz Putina

Polityk odniósł się także do postulatów opozycji dotyczących bezwarunkowego wpuszczenia na terytorium Polski grupy imigrantów, którzy od kilkunastu dni koczują na granicy polsko-białoruskiej. Zdaniem Romanowskiego, cała sytuacja została wykreowana przez reżim Łukaszenki we współpracy z Władimirem Putinem.

– Patrząc na to z perspektywy ogólnopaństwowej, można powiedzieć, że działania bardzo wielu przedstawicieli polskiej opozycji wpisują się w scenariusz rozpisany przez Łukaszenkę i Putina. Totalna opozycja bardzo sprawnie odgrywa tę rolę – ocenił.

– A patrząc z punktu widzenia ludzkiego i prawno-karnego, to jest to po prostu przestępstwo – dodał wiceminister.

Czytaj też:

Romanowski: Izrael gorzko tego pożałujeCzytaj też:

Wiceminister sprawiedliwości: Unia chce meblować system polityczny w Polsce