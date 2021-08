"Jeśli się tego wyprze...". Wałęsa zabrał głos ws. słów Frasyniuka

Władysław Frasyniuk w niedzielę w TVN24 nazwał chroniących granicy z Białorusią żołnierzy Wojska Polskiego "watahą psów" i "śmieciami". Ta wypowiedź wywołała falę oburzenia. Jednak znaleźli się i tacy, którzy inaczej oceniają całą sytuację. Haniebnych słów bronił m.in. publicysta "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski, dziennikarka Onetu i Radia Nowy Świat Eliza Michalik, jak również szef wrocławskiej "Wyborczej" Leszek Frelich.

Byłego działacza prl-owskiej opozycji wziął wo bronę również Lech Wałęsa. – Podpisuję się pod tym co powiedział. Jeśli Frasyniuk by się tego wyparł, mogę przyjąć, że ja to powiedziałem – podkreśla były prezydent w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jego zdaniem Frasyniu po prostu krytykował władzę i użył takiego słownictwa, które zwróciło uwagę społeczeństwa. – Na takie zachowania naszych władz nie ma dobrej reakcji. Każdy używa takich słów, które przekonują. Gdyby Władysław Frasyniuk ładnie zaśpiewał, to nikt by na to nie zwrócił uwagi. On zastosował radykalne słownictwo i dlatego jest głośno. Zwrócił uwagę na złe zachowanie naszych władz – stwierdził.

Jednocześnie były prezydent przekonuje, aby przyjmować imigrantów do Polski.

Zawiadomienie do prokuratury

Zdecydowanie na obelgi uderzające w żołnierzy zareagował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polityk zapowiedział, że w tej sprawie zostanie zawiadomiona prokuratura.

Na skandaliczne sowa Władysława Frasyniuka zdążył już też zareagować premier Mateusz Morawiecki. "Dzisiaj padły słowa, które muszą się spotkać z potępieniem. Zaangażowany w działania opozycji Władysław Frasyniuk w sposób wyjątkowo podły obrażał żołnierzy Wojska Polskiego na antenie telewizji TVN24. Dodajmy, że prowadzący rozmowę dziennikarz w żaden sposób nie zareagował na te słowa" – podkreślił.

Po skandalicznych słowach wypowiedzianych przez Władysława Frasyniuka w programie "Fakty po Faktach" TVN 24 stacja wydała specjalne oświadczenie.

Czytaj też:

Ziemkiewicz: Wywindowano bydlę na piedestałCzytaj też:

"Powinni oddać mundur i przeprosić matki". Biedroń przebił Frasyniuka