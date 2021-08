"Ci sędziowie przestaną być sędziami". Tusk uderza w KRS

Campus Polska Przyszłości to inicjatywa Rafała Trzaskowskiego, która pod koniec wakacji zgromadziła na terenie uniwersyteckiego miasteczka Kortowo w Olsztynie kilkaset młodych ludzi. Według zapewnień organizatorów, ma być to spotkanie dla tych, którzy nie chcą wchodzić do struktur partii politycznych, ale mają potrzebą zaangażować się w działania społeczno-polityczne.

Prezydent Warszawy zaprosił na wydarzenie kilkunastu prelegentów, wśród nich m.in. polityków Koalicji Obywatelskiej: Sławomira Nitrasa, Barbarę Nowacką i Donalda Tuska.

Tusk uderza w sędziów

Podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim Tusk krytykował Prawo i Sprawiedliwość i zapewniał, że wie, jak pokonać swoich politycznych przeciwników.

– Wiem, jak pogonić tych wszystkich, którzy z polskiej polityki czynią takie piekło dla nas wszystkich nie do zniesienia. Wiecie, to potrwa dwa, maksimum trzy lata. Jestem o tym przekonany, ale jestem też tutaj nie po to, żeby komukolwiek miejsce zająć, tylko żeby te miejsca się dla was zwolniły – powiedział p.o. przewodniczącego PO.

Były premier zapowiedział także zwolnienie z pracy sędziów wybranych przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa.

– Jeśli ktoś został powołany na sędziego przez nielegalnie wybraną KRS, to prezentuje prawdopodobnie bardzo radykalne poglądy. Po tym, jak zmieni się władza w Polsce, ci sędziowie przestaną być sędziami – powiedział.

– Ja w przeciwieństwie do wielu moich oponentów i przeciwników politycznych uważam, że co do zasady kompromis to jest fajna rzecz i w życiu i w polityce (...) Ale w pewnych sprawach kompromisu bym nigdy nie szukał. Jak np. rozmowa jest o prawach człowieka, szacunku dla jednostki ludzkiej, o wolności słowa, o standardach konstytucyjnych czy praworządności – dodał były szef Rady Europejskiej.

