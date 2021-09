Hołownia zaatakował Zalewską. Mocna odpowiedź polityk PiS

1 września gościem Polsat News był Szymon Hołownia, który z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego postanowił skrytykować rząd za jego działania w obrębie edukacji.

– Natomiast gdy pomyślę sobie, co przeżywałem, gdy ja chodziłem do szkoły, a gdy patrzę dziś na kolejne plagi, które spotykają uczniów – najpierw minister Zalewska, później COVID, teraz minister Czarnek – to mam ochotę gorąco wspierać uczniów i trzymać za nich kciuki. I zapewniać, że ratunek już blisko – powiedział lider Polski 2050.

Mocna odpowiedź Zalewskiej

Była minister edukacji narodowej Anna Zalewska odpowiedziała na krytyką, jaka spadła na nią ze strony Szymona Hołowni. Polityk w programie Wirtualnej Polski stwierdziła, że ostra retoryka lidera Polski 2050 to próba ratowania coraz gorszych sondażowych wyników, jakie w ostatnich tygodniach notuje PL2050.

– Pan Szymon Hołownia działa eventowo. Chce wzbudzać emocje, bo ma kłopot ze spadającymi sondażami. Systemów generalnie nie rozumie, jest bardzo powierzchowny, a zaczepiony i proszony o merytoryczną dyskusję, po prostu nie odpowiada – powiedziała.

Zalewska dodała także, że nie czuje się dotknięta słowami Hołowni, ponieważ przyzwyczaiła się do niepochlebnych opinii ze strony "polityków i tych, którzy chcą się stać politykami".

Polityk Prawa i Sprawiedliwości dała także liderowi Polski 2050 polityczną radę.

– Przestrzegałabym pana Szymona Hołownię przed takimi słowami, dlatego że one tylko dzielą, niczego nie budują. Jeżeli chce realizować się w polityce i tak chętnie mówi o wrażliwości, o tym, że trzeba zmienić język debaty, proponuję mu, by zmienił go przede wszystkim u siebie – stwierdziła.

