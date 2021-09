"Trudno nazwać to inaczej". Prezydencki minister bezlitośnie o słowach Suskiego

Prezydencki minister Andrzej Dera był w niedzielę jednym z gości "Śniadania Rymanowskiego" na antenie Polsat News. W programie pojawił się temat głośnej wypowiedzi posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego, która padła podczas uroczystości 76. rocznicy uwolnienia żołnierzy AK z więzienia UB, które odbyły się w Radomiu. Poruszył w niej kwestię relacji Polski z Unią Europejską.

– Polska nielegalna walczyła dzielnie podczas II wojny światowej z jednym okupantem, walczyła z okupantem niemieckim. Walczyliśmy też z okupantem sowieckim. Będziemy walczyć z okupantem brukselskim (…). Bruksela przysyła nam namiestników, którzy mają nam Polskę doprowadzić do porządku. Rzucić nas na kolana, żebyśmy byli może landem niemieckim, a nie dumnym narodem wolnych Polaków – mówił polityk.

"Nie mamy okupacji"

Proszony o komentarz do tych słów Andrzej Dera odparł: "jak ja miałbym się zajmować głupimi wypowiedziami posłów z różnych formacji, to szkoda na to czasu". Pytany wprost czy słowa Marka Suskiego nazywa głupotą odpowiedział pytaniem retorycznym: "jaką mamy okupację?". – Jak używa się nieadekwatnych sformułowań, to trudno nazwać to inaczej. Nie mamy okupacji, nie użyłbym tego słowa, ale spór jest poważny – oświadczył.

Prezydencki minister wskazywał, iż trybunały we Francji i Niemczech jednoznacznie określiły, że w sprawach państwa-członka Unii Europejskiej prawo krajowe jest nad prawem międzynarodowym. – Jeżeli przekazujemy kompetencje, to mamy to zapisane w konstytucji. Tutaj jest spór kluczowy. Nikt by się nie kłócił o KRS czy o Sąd Najwyższy, gdybyśmy przekazali je Unii Europejskiej. Myśmy ich nie przekazali stąd jakakolwiek ingerencja ze strony Unii Europejskiej jest bezprawna i beztraktatowa – mówił o sporzez Komisją Europejską Andrzej Dera.

