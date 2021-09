Afganistan dzieli Zachód

To oczywiście robienie dobrej miny do złej gry, próba propagandowego umniejszenia klęski, jaką nie tylko USA, aletakże cały Zachód poniósł w Afganistanie.

Tymczasem nie miejmy złudzeń. Jak pisałem w artykule opublikowanym po angielsku w „New Delhi Time”: „Nie ma »złych« i »dobrych« talibów”. W gruncie rzeczy większość polityków w USA i Europie o tym wie. Naiwniaków jest znacznie mniej niż się wydaje, ale takie udawanie nadziei na porozumienie z rzekomo „lepszymi” i bardziej „racjonalnymi” talibami jest raczej próbą klajstrowania własnego braku siły lub też po prostu klajstrowania porażki w postaci oddania kraju, który przez ostatnie dwie dekady utrzymywany był kosztem miliardów dolarów i euro przez kraje Paktu Północnoatlantyckiego.

Zachód podzielony

Tymczasem zza naszej południowej granicy słychać głos rozsądku: Praga właśnie oświadczyła, że Republika Czeska nie zamierza uznać nowego rządu w Kabulu za prawowite władze Afganistanu. Ciekawe, że to samo w tym samym czasie oświadczyły również władze…. islamskiego Kataru. Zresztą podczas wspólnej konferencji szefów resortów spraw zagranicznych tego jednego z najbogatszych państw na świecie (organizatora Mistrzostw Świata w piłce nożnej w roku 2022) i Francji.

Gdy chodzi o stanowisko Czech, wypowiedzi ministra spraw zagranicznych tego państwa, Jakuba Kulhanka to najważniejszy był apel do Unii Europejskiej, aby kraje UE-27 wspólnie zajęły stanowisko wobec sytuacji w Afganistanie. Idzie to na przekór unijnej praktyce, która sprowadzała się od lat do tego, aby w kluczowych sprawach dotyczących polityki zagranicznej – np. Iran – przede wszystkim wybrzmiewał głos takich krajów, jak Niemcy czy Francja (wcześniej Wielka Brytania), a jeśli już pojawiałyby się wspólne deklaracje, to miałyby one dotyczyć głównych playmakerów, jak Berlin i Paryż. Czy tym razem Praga, popierana przez Europę Środkowo-Wschodnią wymusi deklaracje całej UE, a nie jej „lokomotyw”? Pożyjemy, zobaczymy…

Czytaj też:

Nadzieja Afganistanu umarła dawno temu. Ahmad Szah Masud „Lew Pandższiru”Czytaj też:

NATO wysyła wsparcie do Polski. Chodzi o ewakuowanych z Afganistanu