Schetyna: Musimy wrócić do mainstreamu Unii Europejskiej

Były szef Platformy Obywatelskiej przyznał, że wiąże duże nadzieje z powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki.

– Ja będę wspierał Tuska, bo uważam, ze jego przyjazd, jego powrót daje przestrzeń, daje nową energię, daje nowe możliwości i zrobię wszystko, żeby mu się udało. To jest w interesie nas wszystkich, tych którzy budują i będą budować tę koalicję, zwycięską koalicję z PiS-em – powiedział na antenie Radia Wrocław.

Pomysł na Polskę

Grzegorz Schetyna został zapytany o pomysł nowego p.o. przewodniczącego Platformy na Polskę. W odpowiedzi wymienił kilka punktów.

– Jeżeli mówimy o samorządach, to musimy je bronić przed fatalnym Nowym Ładem i zabieraniem im pieniędzy. Jeżeli mówimy o wolności słowa, to my musimy bronić wolności przed "lex TVN" i przed zabraniem wolności, niezależności mediom. My musimy bronić normalności w Polsce. Musimy bronić Polski w Unii Europejskiej, my musimy bronić Polskę przed polexitem, przed tymi, którzy w sposób nieracjonalny, absurdalny, emocjonalny chcą ze wszystkimi walczyć – mówił polityk.



Jego zdaniem kluczem do ewentualnego przyszłego sukcesu jest jednoczenie się opozycji przeciw wspólnemu wrogowi.

– Jeżeli będzie kłótnia i będzie spór, będzie rywalizacja i mówię to czy wewnątrz Platformy Obywatelskiej, czy wewnątrz ugrupowań opozycyjnych, my potrzebujemy współpracy, przekonania, że musimy to robić razem, bo jeżeli zaczniemy rywalizować między sobą to już przegraliśmy – ocenił.



Były szef PO wskazał, że jedną z najbardziej niepokojących go w ostatnim czasie kwestii są praworządność i relacje z Unią Europejską.

– Musimy Polskę otworzyć, musimy wrócić do mainstreamu Unii Europejskiej. My musimy zbudować konkretne rzeczy, które pozwolą nam powiedzieć: tak, jesteśmy częścią Unii Europejskiej i to jest miejsce, gdzie warto inwestować, warto o nim dobrze myśleć i tutaj mieszkać, i żyć. To jest Polska, która znowu jest partnerem dla najważniejszych krajów w Europie i na świecie, dla wolnego świata. Taką Polskę zbudujemy – przekonywał Grzegorz Schetyna.