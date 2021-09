Czy telewizja powinna pokazywać Paradę Równości? Gdula odpowiedział

Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka zostali ogłoszeni błogosławionymi Kościoła katolickiego. Uroczystości beatyfikacyjne oodbyły się w niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Liturgii przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a koncelebrowało ją 600 księży, 80 biskupów z Polski, wśród nich m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski Wojciech Polak oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Według Gduli Telewizja Publiczna nie powinna transmitować obchodów beatyfikacji kardynała i matki Czackiej, a jedynie ograniczyć się do krótkiej wzmianki w programie informacyjnym. Polityk wyraził również nadzieję, że w przypadku kanonizacji kard. Wyszyńskiego tak właśnie będzie wyglądała relacja z tego wydarzenia.

"Po odsunięciu PiS-u od władzy bardzo chciałbym, żeby przynajmniej w mediach publicznych nie było transmisji live przyszłej kanonizacji Wyszyńskiego. Wystarczy wzmianka w wieczornych Wiadomościach. Czy to pragnienie to już zamach na tożsamość narodową?" – napisał Gdula na Twitterze.

A co z paradą równości?

Polityk był w środę gościem Roberta Mazurka na antenie RMF FM i został zapytany o jego stosunek do transmisji niedzielnej uroczystości w TVP. – Media publiczne powinny trzymać standardy, dbać o różne głosy, żeby wszystkie były obecne – powiedział.

A co w przypadku imprez organizowanych przez jego środowisko? – Czy powinna być transmisja live z Parady Równości? Nie wiem. Myślę, że lepiej jakby była dyskusja o tym – stwierdził Gdula.

– Wszystkie stacje pokazywały beatyfikację. Uważam, że jeżeli ktoś mówi, że to było tak wielkie wydarzenie, to powinien też przyznać, że dobrze by było o Wyszyńskim porozmawiać na poważnie – dodał i wyjaśnił, jakie ma wątpliwości związane z postacią kard. Wyszyńskiego.



– Jego stosunek do Żydów był nieakceptowalny, naprawdę – ocenił i zwrócił uwagę, że duchowny nie akceptował również świeckich rozwodów.

– Czy powinno być tak, że księża narzucają świeckie prawo w Polsce? Jeżeli katolicy nie chcą się rozwodzić, to niech się nie rozwodzą, ok – stwierdził gość Roberta Mazurka.



