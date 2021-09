Członkostwo Polski w UE. Politycy PiS podjęli uchwałę

W środę odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. W rozmowie z dziennikarzami rzecznik partii poinformowała, że przyjęto na nim dwie uchwały. Jedna z nich ma przeciąć spekulacje dotyczące rzekomych działań polityków Prawa i Sprawiedliwości zmierzających do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

– Wykluczamy możliwość Polexitu – zapewniła Anita Czerwińska.

Polska zostaje w UE

Czerwińska stwierdziła, że uchwała dotycząca pozostania w UE jest bardzo ważna dla polityków PiS. Ma również zapobiec szerzeniu się dezinformacji o "polexicie".

– W związku z tym, że pojawiają się w ostatnim czasie kłamliwe informacje na temat stanowiska PiS w sprawie przynależności Polski do UE, postanowiliśmy uchwałą Komitetu Politycznego odnieść się do tego. Uchwała nosi tytuł „w sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności RP – powiedziała rzecznik partii.

Czerwińska przedstawiła zasadniczą treść uchwały. Politycy PiS podkreślają, że Polska jest "państwem europejskim od ponad tysiąca lat". Jednoznacznie wykluczono możliwość "polexitu". PiS odpiera także zarzuty opozycji o przygotowywaniu rozwiązań prawnych umożliwiających opuszczenie UE.

– Rzeczywistością naszego kontynentu jest UE. To przepisywanie nam przez totalną opozycję czegoś, czego absolutnie nie planowaliśmy. Nigdy o tym nie mówiliśmy. To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach – powiedziała Czerwińska.

– Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do UE, ale to nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim. Chcemy żeby Polska była członkiem UE i pozostała państwem suwerennym. Odnosimy się również do tego, że UE potrzebuje głębokich zmian – dodała.

Czerwińska zaapelowała także do dziennikarzy o to, aby nie rozpowszechniali nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomych planów opuszczenia UE.

– Zwracam się też do państwa dziennikarzy, żeby nie powielać kłamliwych tez, jakichś spiskowych teorii dotyczących naszego stanowiska w sprawie Polski w UE, ponieważ jest to bardzo szkodliwe – powiedziała.

