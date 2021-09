"Pan to jest jednak bezczelny". Żukowska nie wytrzymała po wpisie Millera

Między Leszkiem Millerem a Włodzimierzem Czarzasty trwa konflikt dotyczący spuścizny po Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zdaniem byłego premiera środowisko SLD pogrążone jest w głębokim kryzysie za sprawą jej nowego lidera.

– Patrzę co się dzieje. Jeżeli pan mnie o to pyta, to chcę powiedzieć, że jest mi bardzo smutno, że dwudziestoletnia historia demokratycznej lewicy została zakończona, dlatego że Włodzimierz Czarzasty odebrał to słowo i dzisiaj partia, którą buduje to jest PPC - Prywatna Partia Czarzastego. Ta partia nie rządzi się demokratycznymi regułami, tylko wolą swojego szefa – powiedział Leszek Miller w jednym z wywiadów dla Polsat News.

Mocny wpis Żukowskiej

Były premier często krytycznie wypowiada się o nowej lewicowej formacji oraz atakuje Włodzimierza Czarzastego. Tym razem Miller zamieści w mediach społecznościowych odpowiedź na wpis Tomasza Treli, polityka lewicy.

"Dzisiaj usłyszałem od przedstawiciela obozu popękanej prawicy, że Unia Europejska chce zlikwidować Polskę. Jestem dumny, że moja @__Lewica wprowadziła nas do Unii, będę jeszcze bardziej dumny, jak wspólnie odwołamy tych szkodników od Kaczyńskiego. Wygrać, rozliczyć, zapomnieć!" – napisał Trela, były wiceprezydent Łodzi.

"Panie Trela, pana Lewica z oczywistych powodów nie wprowadziła Polski do UE. Uczynił to rząd Leszka Millera, albo jak kto woli koalicja SLD, UP, PSL" – odpisał łódzkiemu posłowi Leszek Miller.

Na wpis byłego lidera SLD zareagowała Anna-Maria Żukowska, była rzecznik prasowa tej formacji.

"Pan to jest jednak bezczelny. @poselTTrela należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który zmienił nazwę na Nowa Lewica (a w ewidencji partii figuruje nadal pod niezmiennym od powstania partii numerem) od 20 lat. To była i jest jego Lewica. To wszak Pan z partii wystąpił, nie on" – napisała.

