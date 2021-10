Hołdys: Kiedy w kamienicy banda żuli pluje, to mieszkańcy muszą ich pogonić

Hołdys od razu po wejściu na scenę zwrócił się do zagłuszających protest. – Ty koleś, coś ci powiem. W 1981 r. gdy był strajk na rondzie i walczyliśmy z komuną, to komuna robiła to co ty, czyli zagłuszała nas. Tylko oni mieli głośnik wielki, a ty to jesteś nędzarz – mówił

Muzyk zwrócił uwagę, że obecna sytuacja bardzo przypomina właśnie okres PRL, a właściwie jego schyłek. Przyznał, że wyląda na to, że historia zatoczyła koło – kiedyś grając na ulicy uciekał przed milicją. – A skoro historia zatoczyła koło, to zwyciężymy! – nawoływał Hołdys.

– Jest taka sytuacja: jeżeli jest kamienica, w której mieszkają ludzi i nagle na klatce schodowej zbiera się banda żuli, którzy plują, śmiecą, ubliżają mieszkańcom, to w końcu mieszkańcy się zbierają, żeby ich pogonić. I to jesteśmy my. Po to się tutaj zebraliśmy – stwierdził. Jednocześnie Zbigniew Hołdys ocenił, że na scenie podczas manifestacji powinni stać obok niego także inni muzycy.

Tusk: To my bronimy Polski i konstytucji przed uzurpatorami

– Pseudotrybunał, grupa przebierańców w sędziowskich togach na polecenie prezesa rządzącej partii, postanowiła wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej – wskazał szef Platformy Obywatelskiej podczas rozpoczęcia pikiety na Placu Zamkowym.

– Nawet jeśli stałbym sam, to będę stał i podnosił ten alarm. Ale nie jestem sam. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy protestują w ponad 100 miejscowościach! – mówił Donald Tusk.

– To my bronimy Konstytucji. To my bronimy Rzeczypospolitej przed uzurpatorami. Jesteśmy razem, bo zawsze kiedy byliśmy razem, wygrywaliśmy. Teraz też zwyciężymy, bo jest nas więcej – podkreślał szef PO. I nawoływał: – Gwałcenie standardów europejskich to odbieranie nam naszych praw i wolności. Dlatego musimy zaprotestować.

