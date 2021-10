"UE nie będzie szczędzić środków". Europoseł PiS o możliwym wsparciu dla Polski

Bogdan Rzońca zauważył, że istnieją duże szanse na to, aby Unia Europejska współfinansowała mur na granicy polsko-białoruskiej. – Z tego tytułu, że granica polsko-białoruska ma długość ok. 418 km i to jest granica Unii Europejskiej – stwierdził europoseł.

W czwartek Sejm uchwalił specustawę w sprawie budowy specjalnej zapory. Za głosowało 274 posłów, przeciw było 174, a jeden wstrzymał się od głosu. Mur na granicy ma kosztować 1,6 mld zł. Rząd chce w ten sposób zatrzymać napływ nielegalnych migrantów. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja. Premier Mateusz Morawiecki z sejmowej mównicy wytykał hipokryzję politykom opozycji i punktował lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Teraz ustawa trafi do Senatu. Decyzja o budowie trwałego zabezpieczenia powodowana jest trwającą od kilku miesięcy presją na granicy z Białorusią. Tymczasem sytuacja na granicy polsko-białoruskiej pozostaje napięta. W sobotę funkcjonariusze straży granicznej odnotowali 524 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymano 5 nielegalnych imigrantów. Rzońca: UE może pomóc Polsce Europoseł PiS wskazał w Polski Radiu 24, że istnieją duże szanse na to, aby Unia Europejska partycypowała w kosztach budowy zapory na granicy z Białorusią. – Szanse są i Unia Europejska nie będzie szczędzić środków. Tym bardziej, że jak słyszymy w Brukseli - postawa polskiego rządu jest dobrze widziana w tym aspekcie – stwierdził polityk i przedstawił argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem. – Z tego tytułu, że granica polsko-białoruska ma długość ok. 418 km i to jest granica Unii Europejskiej. Jest osiem przejść granicznych, więc ta infrastruktura z punktu widzenia unijnego bezpieczeństwa jest bardzo ważna – powiedział Rzońca. Europoseł poinformował również, że w Parlamencie Europejskim trwają prace nad rozwiązaniami, które zwiększyłyby środki finansowe Frontexu – unijnej agencji, która zajmuje się m.in. kontrolą i ochroną granicy UE. Rzońca podkreślił, że agencja "odgrywa ważną rolę w ochranianiu granic". – Oczywiście nie jest to formacja militarna, nie jest to wojsko, armia czy policja. Pełni inne funkcje –dodał. Czytaj też:

