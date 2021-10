"Kompletnie nad sobą nie panował". Zaskakujące słowa Kaczyńskiego o Tusku

Wiwiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim ukazał się w najnowszym numerze "Gazety Polskiej". W rozmowie poruszony został temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i związanymi z nią działaniami opozycji. Wicepremier przypomniał, że opozycja sama zdefiniowała się jako tatalna, co oznacza odrzucenie przez nią wszelkich reguł demokracji i uznanie się jako jedyną możliwą i legalną władzę.

"Totalność wepchnęła ich we wspieranie agresji przeciwko Polsce"

– Totalność wepchnęła ich we wspieranie agresji przeciwko Polsce. Nie liczę niestety na otrzeźwienie ze strony tych ludzi. Ale bez względu na to, co robili, robią i co robić będą, nasza determinacja się nie zmieni – oświadczył Jarosław Kaczyński. Podkreślając, że granice państwowe są "święte" zapowiedział, że w kwestii ich ochrony" nie ma mowy o nawet połowie kroku w tył".

Zapytany, co musi się stać, aby postępowanie opozycji uległo zmianie, prezes PiS uznał, że kolejne przegrane przez nią wybory: parlamentarne, a najlepiej również prezydenckie. – To mogłoby być impulsem do refleksji - przynajmniej dla niektórych - że dalej tak się nie da – uważa polityk. Kaczyński wskazywał, że kolejna przegrana zapewne wymusiłaby zmiany personalne w opozycji.

"Widziałem jak Tusk atakował posłanki"

W rozmowie nie mogło również zabraknąc tematu lidera Platformy Obywatelskiej. Prezesa PiS zapytano o "ataki furii", których Donald Tusk ma dostawać. Wicepremier przyznał, że wcale nie dziwiągo takie doniesienia, bo pamięta jego zachowanie po przegranych wyborach prezydenckich.

– W Sejmie siedzieliśmy niedaleko siebie i widziałem jak on atakował posłanki. Trzeba było dosłownie bronić tych pań przed jego słowną agresją, taką furiacką właśnie. Kompletnie nad sobą nie panował – stwierdził Jarosław Kaczyński. – Ten człowiek nie potrafi przegrywać, nie potrafi uznawać woli wyborców - swoją porażkę z moim śp. bratem uznał za skandal, a nie za werdykt obywateli. On tak postrzega świat – dodał.

