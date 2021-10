Europejczycy marzną, a eurokraci grzeją się w swych gabinetach

Tak można by streścić apel wszystkich brukselskich eurokratów, którzy od lat – narzucając coraz bardziej absurdalne rygory związane z dyktatem unijnej polityki klimatycznej – zajmują się w istocie wpędzaniem w coraz większą biedę obywateli państw Unii Europejskiej – w tym szczególnie obywateli tych państw, w których – jak w Polsce – większość energii czerpiemy z węgla. Apel skierowany przez brukselskich eurokratów rzecz jasna nie do siebie, lecz do rządów państw członkowskich UE. Innymi słowy, brukselscy eurokraci oznajmili: myśmy nawarzyli piwa, ale wypić je będziecie musieli wy. Czyli – nic nowego pod unijnym słońcem.



Wprost eksplodujące ceny energii – eksplodujące w znacznej mierze za sprawą oszalałej polityki klimatycznej eurokratów, od lat wykorzystujących do tego celu osławiony handel uprawnieniami do emisji CO2 sprawiły, że już nie tylko w Polsce, lecz także w zachodnich państwach UE ich obywatele mogą mieć wkrótce problemy z regulowaniem rachunków za energię elektryczną i cieplną. A to przecież nieledwie przedsmak tego, co słynna ekipa Fransa Timmermansa zgotowała Europejczykom w ramach dyktatu „Fit for 55”.



Tym bardziej, że na ten obłąkańczy dyktat klimatyczny trzeba teraz nałożyć także wprost eksplodujące ceny gazu. Eksplodujące w znacznej mierze również za sprawą eurokratów, którzy bezmyślnie albo całkiem rozmyślnie – w każdym razie działając „wspólnie i w porozumieniu z Kremlem”, czyli budując wespół z Moskwą najpierw Nord Stream 1, a teraz Nord Stream 2, po prostu sami zaprosili do europejskiego kurnika rosyjskiego lisa. Lisa, który dziś, na ostatniej prostej, testuje już nie tylko Polskę, lecz także państwa zachodniej części kontynentu w wytrzymałości na presję wzrostu cen gazu.



Jak to wszystko się skończy? Niestety, biorąc pod uwagę głównie ideologiczną przyczynę (czyli fiksację na punkcie klimatu) takiego a nie innego sposobu postępowania eurokratów, jako najmniej prawdopodobne należy przyjąć rozwiązanie, które wydawałoby się – ba, które wydaje się od lat – najbardziej oczywiste. A więc po prostu natychmiastowe odrzucenie precz wszystkich klimatycznych mrzonek, czyli niezwłoczne odstąpienie od pomysłu „Fit for 55” oraz wszystkich wcześniejszych księżycowych konceptów klimatycznych i powrót do zajmowania się energetyką w kategoriach ekonomicznych, a nie ideologicznych. A konkretnie: wycofanie się z handlu uprawnieniami do emisji CO2, zarzucenie presji na rezygnację z energetyki węglowej i jądrowej oraz przymusu stawiania na energetykę ze źródeł odnawialnych, zamknięcie Nord Stream 2, a może także Nord Stream 1, itd.



Lecz, jak wspomniałem, to najmniej prawdopodobna ze spodziewanych reakcji na szybko rosnące ceny energii energetycznej i cieplnej. Znając rozmiar bzika eurokratów na tym punkcie, będą się oni bowiem raczej domagali „jeszcze szybciej i jeszcze więcej tego samego”, czyli jeszcze szybszej likwidacji energetyki opartej o węgiel, a kto wie, może także tej opartej o gaz, jeszcze szybszej likwidacji energetyki atomowej oraz budowania w ich miejsce pierdyliardów hektarów fotowoltaiki i wiatraków. A rządy narodowe „niech pomagają biednym ogrzać się w zimie!”.

