Wolny o Wojewódzkim: Niepełnosprawność rozumu

"W ostatniej audycji "Rozmowy: Wojewódzki & Kędzierski" w czasie wywiadu z Panią Agatą Kuleszą, padło porównanie, które w żadnym wypadku nie powinno mieć miejsca na antenie newonce.radio. Przepraszamy, bo wiemy, że mieliście prawo poczuć się urażeni" – napisało Newonce.radio na swoim profilu na Instagramie.

"Ubolewamy, że charakter audycji, wielowątkowej rozmowy, sprawił, że prowadzący w swoich żartach posunęli się tym razem o krok za daleko. Postanowiliśmy, że usuniemy ten fragment rozmowy. Nie chcemy, żeby został zapisany w podcastach i rzutował na całą treść wywiadu z Panią Agatą Kuleszą" – poinformowano. To komunikat po oburzających słowach celebryty Kuby Wojewódzkiego. Showman porównał brzydki jego zdaniem samochód do osób z zespołem Downa.

Wolny: Nigdy nie używaj takich porównań

Skandaliczna wypowiedź Wojewódzkiego odbiła się szerokim echem. Prowadzący "Panoramę" dziennikarz TVP Tomasz Wolny, który angażuje się w akcje wspierające osoby z zespołem Downa, odniósł się do niej na Facebooku. Wolny wytyka Wojewódzkiemu "niepełnosprawność rozumu" i stwierdza, że gdyby gwiazdor osobiście poznał tych ludzi, może zmieniłby zdanie.

facebook

"Gdyby ten gość, poznał naszą ekipę z dodatkowym Chromosomem Miłości, to wiedziałby, że palnął arcy komplement, który oznacza, że wywołane auto jest maszyną pełną najlepszych, ludzkich cech, niezawodną, czyniącą świat pełniejszym, piękniejszym, bardziej radosnym i lepszym! Słowem fura marzenie! Bo taka jest właśnie ferajna z dodatkowym, 21 chromosomem Sęk w tym, że pan szołmen powiedział to z szyderą i pogardą, a tak po prostu nie wolno. I za to, najchętniej wypłaciłbym to, co osiedlowa natura instynktownie podpowiada. I patrzył jak puchnie. Niestety, nie ma na to szans" – pisze dziennikarz.

"A przecież jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, to dla każdego normalnego człowieka, czymś oczywistym jest stawać w ich obronie i służyć pomocą. Dlatego i Tobie, królu złoty, z serca oferuję dłoń pomocną. A że o pomocy i wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami co nie co wiem, to jestem pewien, że da radę pomóc i Tobie - gościowi z niepełnosprawnością serca, choć wierzę, że w tej sytuacji to raczej niepełnosprawność rozumu. Spokojnie, na jedno i drugie znam cudowne remedium. Zapraszam Cię do poznania mojej ferajny. Podobno lubisz dobre samochody, więc może przekładając to na język nieco bardziej dla Ciebie zrozumiały: masz szanse poznać furę jak marzenie. Furę prawdziwej MIŁOŚCI!" – podkreśla Tomasz Wolny.

Apeluje też: "I proszę już nigdy, przenigdy, nie używaj takich porównań. To rani i obraża tych, którzy zasługują na najwyższy szacunek i pełne wsparcie – dzieci, rodziców, nauczycieli i opiekunów. Sorry, ale w ich obronie nie można brać jeńców! To co warto, a nawet trzeba brać, to przykład. Z nich, bo to oni są autorytetem. Prawdziwym".

Czytaj też:

"Będzie zarabiał więcej od Beatlesów". Jaką przyszłość ma zwycięzca Konkursu Chopinowskiego?