"Nie niszczmy tych symboli". Dera o noszeniu maseczek

Jednym z tematów "Śniadania Rymanowskiego" na antenie Polsat News była kwestia wzmożonych kontroli przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa. Przed kilkoma dniami zapowiedział je minister zdrowia Adam Niedzielski. – Jeżeli chodzi o karanie za brak maseczek, myślę, że ta polityka będzie niestety bardziej dolegliwa. Do tej pory podstawowym elementem to było zwracanie uwagi albo upomnienie, teraz przechodzimy na politykę wystawiania mandatów. Mamy dobre podstawy prawne, przypomnę, że pod tym kątem został zmieniony Kodeks wykroczeń – powiedział w czwartek dziennikarzom. Szef resortu zdrowia dodał, że celem jest zmiana podejścia Polaków do obowiązku noszenia maseczek w wyznaczonych miejscach. Zaznaczył, że potrzebna jest "egzekucja tego obowiązku i zwracanie również uwagi innym – powiedział.

Maseczka – symbol czy ochrona?

Zanim jednak politycy zabrali głos w tej sprawie, wyemitowno fragment wypowiedzi wybitnego pulmonologa prof. Piotra Kuny, którzy stwierdził, że maseczki nie wpływają na transmisję wirusa. Powołał się na wnioski z ponad 60 badań. Profesor ocenił, że maseczka jest swego rodzaju symbolem.

– Maseczka jest tylko i wyłącznie symbolem i to było od samego początku oczywiste. Mieliśmy ministra Szumowskiego, który mówił że maseczki nic nie dadzą, mieliśmy Głównego Inspektora Sanitarnego pana Pinkasa, który mówił że maseczki są po to, żeby nam przypominać, że jest epidemia. Proponowałem wtedy, żeby takie przypinki nosić, to nie trzeba będzie tych maseczek nosić. Maseczki nie są oparte na naukach medycznych, są oparte na psychologii tłumu, naukach behawioralnych, po to aby ludziom wmówić "macie się wszyscy bać" – komentował Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Podobne zdanie o tym, że maseczka jest symbolem wyraził minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. – Mówimy z jednej strony: dystans, dezynfekcja, a maseczka - tak jak pan profesor powiedział - jest symbolem. Ale nie niszczmy tych symboli – zaapelował polityk.

Innego zdania był wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, który podkreślił, że polski rząd w swoich wytycznych opiera się na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia. Podkreślił, że gdyby maseczki były zupełnie nieskuteczne, to nie nosiliby ich chirurdzy na salach operacyjnych. – Solidarność i odpowiedzialność za innych – mówił.

Z kolei Krzysztof Gawkowski z Lewicy wyraził przekonanie, że maseczki zmniejszają transmisję wirusa, i - jak podkreślił - z "całym szacunkiem", ale opinia jednego profesora tego nie zmieni.

Czytaj też:

Prof. Kuna: Maseczki nie zmniejszyły ryzyka zakażenia koronawirusem. Inaczej w przypadku innych patogenówCzytaj też:

Prof. Kuna o słowach Niedzielskiego: Wywołują lęk. Mamy słabą odporność i będziemy się zarażaćCzytaj też:

"Nie ma obowiązku, jest rozsądek". Niedzielski: Nośmy maseczki na cmentarzach, gdy jest tłoczno