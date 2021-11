Witek zaprosiła polityków opozycji na spotkanie. Jest odpowiedź Budki

Marszałek Sejmu zaprosiła w poniedziałek przedstawicieli partii opozycyjnych do rozmów na temat projektu ustawy dotyczącej szczepienia pracowników.

– Takie zaproszenia, podpisane przeze mnie, zostały już państwu przewodniczącym wręczone. Chcę zobaczyć, czy jest dobra wola, czy są pomysły, czy jesteśmy w stanie zjednoczyć się w tej trudnej sytuacji, która dotyczy nas wszystkich, ponieważ ten wirus, na co wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, nie ma barw partyjnych – powiedziała Elżbieta Witek.

Projekt ustawy o szczepieniach pracowników to pomysł części posłów klubu PiS. Zakłada on, że pracodawca będzie mógł poprosić pracownika o "certyfikat covidowy", a jeśli ten nie będzie zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Propozycja wywołuje wiele kontrowersji, także w samej Zjednoczonej Prawicy. Jako "absolutnie polityczny strzał w kolano" projekt oceniła poseł Anna Maria Siarkowska. Swojego sceptycyzmu nie kryje również poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

Odpowiedź Budki

Na zaproszenie marszałek Witek odpowiedział Borys Budka. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, jak potwierdził szef klubu KO, będzie obecny podczas dyskusji o projekcie ustawy Jednocześnie Budka domaga się, aby w rozmowach wzięli udział także członkowie Rady Medycznej przy premierze.

– Będziemy obecni na tym spotkaniu, to oczywiste. Natomiast oczekujemy, że będą również przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze, żeby przedstawili swoje rekomendacje – powiedział polityk KO podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Jak dodał Budka, "dzisiaj potrzebujemy głosu ekspertów" i skrytykował premiera Morawieckiego za brak przedstawienia politykom opozycji rekomendacji Rady Medycznej.

– Trudno gdy pan premier nie przedstawia żadnych rekomendacji. Mam nadzieję, że pani marszałek Witek zaprosi na to spotkanie przedstawicieli Rady Medycznej i oni zaproponują konkretne rozwiązania. Nie stawiamy żadnych warunków, tylko raz jeszcze podkreślamy, że w sprawach dotyczących pandemii najważniejsze jest by słuchać rad ekspertów – powiedział Budka.

