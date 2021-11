Budka wprost: Rząd poniósł tutaj fiasko

Resort zdrowia poinformował w czwartek o nowych ponad 15,5 tysiącach zakażeń COVID-19 i 250 osobach zmarłych. Tydzień temu, 28 października, ministerstwo przekazało, iż było to odpowiednio: 8378 nowych przypadków, zmarło 101 chorych z COVID-19.

Borys Budka ocenił na czwartkowej konferencji prasowej, że rząd poniósł "całkowite fiasko" zarówno jeśli chodzi o program szczepień, jak i w walce z pandemią. – Przecież już w lecie upominaliśmy się: przestańcie zajmować się samymi sobą. To jest powtórka z rozrywki – stwierdził polityk Platformy Obywatelskiej.

Zwrócił uwagę, że latem i jesienią ubiegłego roku PiS także zajmowało się rekonstrukcją rządu. – Całe wakacje i cały wrzesień zajmowano się tym, kto jaki stołek obejmie. W tym roku również Kaczyński i Morawiecki zajmowali się nie tym, jak przygotować Polskę na czwartą falę pandemii, tylko jak kupić głosy – stwierdził Budka. -Widzimy posła Kołakowskiego – 35 tysięcy ten głos kosztował w Banku Gospodarstwa Krajowego. Widzimy innych posłów, którzy dostali funkcje ministrów, wiceministrów. Tym zajmował się Kaczyński, wicepremier ds. bezpieczeństwa – dodał polityk.

"Tam jest opór"

Jego zdaniem zabrakło kilku istotnych działań, które rząd mógł podjąć już kilka miesięcy temu, m.in. bardzo dobrej akcji promowania szczepień. – Na ścianie wschodniej mają duże poparcie, czy tam choć raz pojechał Jarosław Kaczyński i zaapelował do ludzi, żeby się szczepili? – pytał Budka.

Wyraził pogląd, że prezes PiS kwestię szczepień traktuje politycznie. – On oczywiście wspomni, że się zaszczepił, że to jest bardzo fajne, ale ponieważ tam jest opór na ścianie wschodniej, to lepiej jest nie podpaść własnym wyborcom, tylko udawać, że sprawy nie ma – zaznaczył szef klubu KO.

Przestrzegał, że skutkiem fiaska programu szczepień i walki z COVID-19 znów będą nadmiarowe zgony, odwoływane planowe zabiegi i kolejne szpitale przekształcane na potrzeby chorych na koronawirusa. – A Jarosław Kaczyński będzie się zajmował tym, jak sobie zapewnić większość i prawdopodobnie będzie rozdawał kolejne funkcje, bo ma w nosie bezpieczeństwo Polaków. Jemu chodzi tylko o to, żeby mieć bezpieczną większość, by dotrwać najbliższe dwa lata – ocenił Budka.

"To jest skandaliczne"

Według niego nie było też żadnych rozmów na temat ewentualnego poparcia ze strony Koalicji Obywatelskiej dla rządowego projektu ustawy, który miałby umożliwić pracodawcom weryfikację pracowników pod względem szczepień na COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił kilka dni temu w Polsat News, iż ma "deklaracje z innych klubów, że głosowanie za takim rozwiązaniem będzie pozytywne".

– Ten rząd nie podejmuje żadnych rozmów. To jest skandaliczne, bo jesteśmy otwarci na to, by rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, ale zamiast tego oni nawet we własnym gronie nie potrafią znaleźć rozwiązania. Jeżeli ktoś nie ma poparcia we własnym rządzie, a mówi, że będzie miał poparcie w klubach opozycyjnych nie kładąc nic na stole, nie rozmawiając, to po prostu kłamie – stwierdził poseł KO.

Dodał, iż odpowiednim miejscem do rozmów na temat tego typu projektów jest Sejm, np. Komisja Zdrowia. – Jeśli pan premier Morawiecki chce rozmawiać o dobrych projektach ustaw, to ma przyjść do Sejmu, ma je położyć na stole i wtedy możemy rozmawiać, a nie, że "jak trwoga to do Boga" – jak nie masz większości, to wtedy przychodzisz do opozycji – ironizował Budka.

Jak dodał, o naprawie Polski trzeba rozmawiać kompleksowo. – A nie, z jednej strony będą z Ziobrą, z Mejzą, z innymi orłami, Ociepami – trudno mi jest nawet policzyć ilu tam jest do tego stolika – Polskę psuć, ale jak trzeba cokolwiek dobrego uchwalić, to nie mają większości – mówił polityk PO.

