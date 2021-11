"Czasem trzeba się kilkukrotnie ugryźć w język". Poseł PiS krytykuje Kowalskiego

– Jestem przekonany, że rozwiązanie Rady Medycznej i wyrzucenie tych ludzi z mediów natychmiast spowodowałoby wzrost liczby zaszczepionych Polaków – powiedział w Radiu Zet poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

Polityk Solidarnej Polski zdecydowanie sprzeciwia się projektowi ustawy w sprawie szczepienia pracowników. Przypomnijmy, że jest to pomysł części posłów klubu PiS. Zakłada on, że pracodawca będzie mógł poprosić pracownika o "certyfikat covidowy", a jeśli ten nie będzie zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Propozycja wywołuje wiele kontrowersji, także w samej Zjednoczonej Prawicy. Jako "absolutnie polityczny strzał w kolano" projekt oceniła poseł Anna Maria Siarkowska.

Piecha broni RM

Do słów Kowalskiego odniósł się w poniedziałek Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk nie zgadza się z oceną Rady Medycznej wyrażoną przez posła Solidarnej Polski. Polityk PiS podkreślił, że Rada jest ciałem kolegialnym, gdzie ścierają się różne poglądy.

– Sądzę, że czasem trzeba się kilkukrotnie ugryźć w język, żeby coś wypowiedzieć. Rada Medyczna jest ciałem kolegialnym. To nie jest tak, że wszyscy tam myślą jednakowo – powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski.

Zdaniem Piechy, Rada to "wszystko, co najlepsze, co mamy w ekspertyzach dotyczących epidemiologii, hospitalizacji, przebiegu procesów medycznych, statystyk, które mogliśmy na dzisiaj zgromadzić".

– I sądzę, że, niestety, z całym szacunkiem, pan poseł Kowalski Rady Medycznej w żadnym wypadku nie jest w stanie zastąpi – podsumował Piecha.

Czytaj też:

"Presja ma sens". Projekt ustawy segregacyjnej zdjęty z porządku obradCzytaj też:

Piecha: Rząd w pandemii działał optymalnie