Jabłoński: Putin zachowuje się w sposób nieobliczalny

Wiceszef MSZ był gościem ''Poranka Siódma9'', gdzie mówił o konieczności prowadzenia skutecznej polityki sankcyjnej wobec Rosji.

– Na pewno da się z Putinem rozmawiać, ale czy da się osiągnąć efekty, zależy od tego w jaki sposób się rozmawia i jakie cele stawia się samemu sobie i jak ocenia się rzeczywistość – powiedział Jabłoński.

Wskazał, że dla większości krajów Europu Środkowo-Wschodniej Putin nie jest partnerem do racjonalnej rozmowy.

– Jest podmiotem, który zachowuje się w sposób nieobliczalny, który łamie prawa międzynarodowe. Dopuszcza się działań kryminalnych, także w stosunku do swoich obywateli. Traktowanie tego, co usłyszy się od Putina jako deklaracji, która rzeczywiście się zrealizuje, jest w najlepszym razie pewną naiwnością – stwierdził wiceminister spraw zagranicznych.

Polityk dodaje, że nie można liczyć, że Putin się tak po prostu wycofa, jeśli nie zostanie ''poddany presji, sankcjom, jeśli nie będzie zdecydowania po stronie Zachodu''.

Konieczna polityka sankcyjna wobec Rosji

– Od lat mówimy o tym, że polityka sankcyjna wobec Rosji działa na dłuższą metę. To jest polityka, która Putina może doprowadzić do tego, że będzie się wycofywał. (…) Nie jest tak, że Rosja ma nieskończone ilości zasobów i będzie sobie doskonale radziła jako autarkiczna gospodarka, która właściwie nie potrzebuje relacji ze światem zewnętrznym – mówił gość Poranka „Siódma9”.

Wiceszef MSZ został zapytany o pro-rosyjskość wielu partii działających na arenie europejskiej.

– Rozmawiamy dzisiaj z tymi partiami także po to, żeby tłumaczyć im na czym polega problem z Rosją Putina. Gdybyśmy z nimi nie rozmawiali, to ich nastawienie na pewno by się nie zmieniło. Czy się zmieni? Będziemy nad tym pracowali, będziemy uświadamiać jaka jest rzeczywistość. To jest duża praca polityczna, ale będziemy ją wykonywać, bo to jest niezwykle istotne dla całej Europy, dla całego naszego bezpieczeństwa – powiedział Jabłoński.

