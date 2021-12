Najman napisał o Jaruzelskim. ''Ci, którzy tak łatwo oceniają…''

Wpis Najmana możemy łączyć z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz publikacją nieznanego nagrania Michnika z Jaruzelskim. W ocenie boksera bardzo łatwo jest krytycznie oceniać posunięcia generała.

„Co do dzisiejszych publikacji video z Michnikiem oraz generałem Wojciechem Jaruzelskim. Nie zgadzam się z tą narracją. Kim jest Michnik, każdy wie i szkoda czasu o nim pisać. Natomiast co do generała… niesamowite, jak łatwo niektórym ludziom, którzy sami, najtrudniejszą decyzje jaką w życiu podjęli to wybór koloru samochodu, oceniać wybory człowieka który przeszedł z Armią Berlinga cały szlak bojowy (spóźnił się do Armii generała Andersa), był ranny, a decyzje jakie przyszło mu podejmować mogły decydować chociażby o wybuchu III Wojny Światowej” – napisał Najman.

Następnie wskazał, że to nie Jaruzelski zdecydował o tym, żeby Polska należała do radzieckiej strefy wpływów.

„Czy to Jaruzelski postanowił, że Polska będzie należała do radzieckiej strefy wpływów ? Nie! O tym zdecydował Roosevelt, Churchill i Stalin! O tym zdecydowali nasi „Sojusznicy”! Nie zapraszając nas nawet na defiladę zwycięstwa” – stwierdził sportowiec.

'''Bóg zdecyduje ostatecznie kim był Jaruzelski''

Dodał, ze Jaruzelski funkcjonował w Polsce ''jedynej takiej jaką wówczas mogliśmy mieć''.

„Mierzył się momentami z decyzjami w których dało się podjąć tylko decyzje złą lub bardzo złą. Tragiczna postać. Ci którzy tak łatwo oceniają… Oby was nikt nie oceniał, bo nie znam kryształowych ludzi. To Bóg zdecyduje ostatecznie kim był generał Wojciech Jaruzelski” – zakończył wpis Najman.

instagram

Córka generała Monika Jaruzelska podziękowała Marcinowi Najmanowi za ten wpis.

Czytaj też:

Wałęsa wspomina wprowadzenie stanu wojennego. ''Wbiliście ostatni gwóźdź do waszej trumny''Czytaj też:

Lis broni Michnika. ''Potrafił być wielkoduszny''