Śmiszek ma pretensje do Tuska. "O tym się nie mówi"

Lewicowy polityk przyznał, że przewodniczący Platformy Obywatelskiej ma swoją "ideę fix: wygrać wybory", co samo w sobie nie jest złe. Dziwi go natomiast jego krytyczna postawa wobec Lewicy.

– Z jednej strony chce budować porozumienie i ma ambicje bycia szefem na opozycji, a z drugiej strony pozwala sobie na wykluczanie elektoratu Lewicy, bo przecież to jest nie tylko wykluczanie partii lewicowej, ale też mówienie lewicowym wyborcom, że być może są niepotrzebni na tej planszy demokratycznej – narzekał gość Radia Wrocław.

Śmiszek zwrócił uwagę, że podobnej krytyce nie jest poddana chociażby Konfederacja. – Z dużym zdziwieniem od kilku miesięcy obserwuję taki prztyczki w nos kierowane ku Lewicy, ale czy pan redaktor, nasi słuchacze usłyszeli choć jedno słowo ze strony Donald Tuska choć jedno złe słowo na temat Konfederacji. O tym się nie mówi – kontynuował.

– Stawiam więc pytanie, czy Donald Tusk woli w przyszłej koalicji rządowej rządzić z Konfederacją, z nacjonalistami i z grupami skrajnymi, czy z Lewicą, socjaldemokratyczną, demokratyczną partią, która walczy i o prawa człowieka, i o praworządność? – pytał poseł dodając, że postawa Tuska "jest bardzo zastanawiająca".

Tusk konserwatysta

Donald Tusk w swojej najnowszej książce stwierdza, że Lewica jest zbyt skupiona na "mniejszościowych projektach" takich jak prawa osób LGBT czy migrantów. Jego zdaniem taka strategia nie wystarczy na wygranie wyborów.

Krzysztof Śmiszek nie mógł ukryć zdziwienia opinią byłego premiera. Podkreślił, że "Lewica czy to w Belgii, czy we Francji, Hiszpanii czy Polsce ma te same ideały".

– Ta książka pokazuje, że Donald Tusk nie jest w stanie wyrwać się z takiego konserwatywnego miejsca na scenie politycznej – ocenił. – Widać, że chce sięgać po centrum, czy po prawą stronę, przy okazji kąsając Lewicę – skwitował Śmiszek.

