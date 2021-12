Arłukowicz: Apeluję do Kukiza. Ma dziś możliwość wyjaśnienia sprawy Brejzy

W jego przekonaniu taka komisja mogłaby powstać jeszcze w tym parlamencie.

– Z tego miejsca wystarczy zaapelować do Pawła Kukiza, wielokrotnie mówił, że chce państwa uczciwego, przejrzystego. Mówił o swoich ambicjach związanych z wymiarem sprawiedliwości, sędziami pokoju. Paweł Kukiz ma dzisiaj możliwość wyjaśnienia tego, podnosząc rękę za komisją śledczą – mówił Arłukowicz zaznaczając, że ma nadzieję, iż jeśli nie w tym Sejmie, to następnym powstanie taka komisja.

– Jesteśmy prawdopodobnie jedynym państwem w Europie, Europie Zachodniej, cywilizacji Unii Europejskiej, w której rząd podsłuchuje wprost polityków opozycji w czasie prowadzenia kampanii wyborczej, w tym szefa kampanii wyborczej, co w mojej ocenie podważa wiarygodność wyniku wyborczego i nad tym wszystkim musimy się wszyscy wspólnie zastanowić – podkreślił europoseł Platformy Obywatelskiej.

Zdaniem gościa TVN24 nie poznaliśmy jeszcze wszystkich przypadków używania specjalistycznego oprogramowania wobec oponentów politycznych.

– Nie po to kupowali Pegasusa za 30 milionów złotych bodajże, żeby śledzić jedną czy dwie osoby, ale to nie an politykach rzecz się kończy. Ja uważam, że musimy sprawdzić, co działo się w Polsce w ostatnich latach, także z dziennikarzami, co działo się z sędziami, z niewygodnymi prokuratorami – ocenił Bartosz Arłukowicz.

Sprawa Brejzy

W czwartek wieczorem agencja AP podała, że senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza był inwigilowany przy pomocy oprogramowania Pegasus.

AP informuje, że telefon polityka został zhakowany w 2019 roku ponad trzydziestokrotnie. Brejza kierował wtedy kampanią Koalicji Obywatelskiej przed wyborami do parlamentu. Sprawa wywołała duże poruszenie wśród współpracowników polityka Platformy.

