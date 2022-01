Niedzielski: Maleje odsetek pozytywnych wyników testów

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 16 tys. 576 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 646 osób z COVID-19. Tydzień temu, 30 grudnia, zanotowano 14 tys. 325 nowych zakażeń, zmarło 709 chorych.

"Ostatnie wzrosty zakażeń mają miejsce przy malejącej wynikowości testów, która w tej chwili jest na poziomie zbliżonym do 15 proc." – napisał minister zdrowia AdamNiedzielski na Twitterze. To w jego ocenie wskazuje, że mamy do czynienia z przejściowym zwiększeniem zakażeń, a nie zmianą dotychczasowego trendu.

Podczas środowej konferencji Niedzielski podkreślił, że w ciągu ostatnich 5-6 dni odnotowano systematyczne wzrosty zakażeń. Ocenił, że jest to przejściowa sytuacja spowodowana m.in. okresem świątecznym i wzrostem liczby wykonywanych testów, a nie zmiana trendu. Jednocześnie szef MZ przekazał, że według prognoz kumulacja zakażeń omikronem nastąpi w Polsce pod koniec stycznia.

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach w Polsce przebywa w tej chwili 18 748 pacjentów ze stwierdzonym COVID-19, zaś 1 836 chorych jest podłączonych do respiratorów. Ministerstwo Zdrowia w związku ze stanem epidemii zarezerwowało 30 925 tzw. łóżek covidowych oraz 2 820 respiratorów.

W czwartek, 6 stycznia resort zdrowia przekazał też, że obecnie na kwarantannie domowej przebywa 186 569 Polaków. Natomiast od początku pandemii koronawirusa w Polsce wyzdrowiało 3 683 571 zakażonych.

Jeszcze tydzień temu – w czwartek, 30 grudnia – w placówkach medycznych w całym kraju przebywało 20 433 pacjentów z COVID-19, a 1 930 chorych było podłączonych do respiratorów.