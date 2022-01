Opozycja domaga się dymisji Błaszczaka. "To pan jest winny"

Czytaj też:

Największy wyciek danych w historii polskiego wojska. "Jestem przerażony"Kilka dni temu nastąpił największy wyciek danych w historii polskiego wojska. Do internetu trafiło ponad 1,7 mln tajnych zapisów. Każdy pojedynczy zapis, to zgłoszone zapotrzebowanie każdej jednostki na sprzęt. Do sieci trafiły wszystkie informacje dotyczące zapotrzebowań polskiego wojska: od zamówień na dyplomy, bieliznę czy śrubki po F-16 i pociski przeciwpancerne, ale również np. można z nich się dowiedzieć, z jakich programów korzysta polska armia.

Wyciek danych daje pełny wgląd w stan polskiej armii w okresie czerwiec-wrzesień 2021. Na podstawie tych danych można dowiedzieć się zarówno tego, jaki sprzęt Polska posiada, jaki się psuje, jakie ma zapotrzebowania. Wiadomo, że dane zostały już przejęte przez zagraniczne podmioty m.in. w Rosji i Chinach.

"To rzecz dramatyczna"

Politycy Koalicji Obywatelskiej zorganizowali konferencję prasową, podczas której nie zostawili suchej nitki na kierownictwie resortu obrony narodowej. – To jest rzecz dramatyczna zupełnie, dzisiaj trudno sobie wyobrazić wszystkie szkody, które z tego wynikną – powiedział poseł Czesław Mroczek. – Będziemy domagać się, żeby rząd, minister obrony, wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo, Jarosław Kaczyński, przekazali nam w parlamencie ale w całej opinii publicznej, jakie środki zostały podjęte, aby zminimalizować te szkody wynikające z ujawnienia tych danych – dodał polityk.

Cezary Tomczyk podkreśla z kolei, że bazy danych natychmiast zostały ściągnięte przez kilkanaście państw, m.in. przez Rosję i Chiny. – Żebyśmy sobie wyobrazili jaka jest skala tego wycieku, milion siedemset tysięcy pozycji, które dotyczą najważniejszych tajemnic Wojska Polskiego – podkreślał.

Opozycja: Minister do dymisji

Poseł dodał, że w tej sytuacji opozycja domaga się dymisji ministra Błaszczaka.

– Żądamy dymisji ministra Błaszczaka, bo do tej pory w historii Polski w ciągu trzydziestu lat, nic się takiego Polsce nie zdarzyło. Pamiętajmy, że to minister Błaszczak powołał specjalne wojska ds. cyberbezpieczeństwa, czy to jest żart, czy powołanie tego typu jednostki było jakimś żartem, skoro w polskim państwie, nie pierwszy raz dochodzi do tak gigantycznego wycieku – powiedział Cezary Tomczyk na konferencji prasowej w Sejmie.

Gigantyczny wyciek danych. MON wydało oficjalny komunikat