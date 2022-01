"Miarka się przebrała". Trzaskowski krytykuje rząd PiS

W piątek 13 z 17 członków Rady Medycznej złożyło rezygnację z doradzania rządowi w sprawie epidemii. Decyzja o rezygnacji miała zapaść z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy". Dodano także, że ustępujący członkowie Rady nie zgadzają się na "narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie COVID-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią".

Rafał Trzaskowski winą za rozpad Rady obarczył rządzących, którzy w minionych miesiącach mieli ignorować głos ekspertów w walce z pandemią koronawirusa.

– Te wielkie autorytety w świecie medycyny zdecydowały się doradzać rządowi mimo tego, że nie było to łatwe, bo przecież przez te ostatnie miesiące rządzący w ogóle nie wsłuchiwali się w głos specjalistów, ale miarka się przebrała. Widząc to, że rząd nie zamierza aktywnie przeciwdziałać pandemii, widząc ten olbrzymi chaos. Widząc również wzrost niestety tych przypadków, które kończą się śmiercią oraz również obłożenie szpitali większość rady postanowiła po prostu podać się do dymisji – stwierdził prezydent Warszawy w „Faktach po Faktach” TVN24.

Trzaskowski dodał, że decyzję ekspertów należy odczytać jako "całkowity brak zaufania dla rządzących", pokazującą, że "rządzący po prostu nie słuchają specjalistów".

"Morawiecki się boi"

Polityk uderzył również w premiera Morawieckiego, który, jego zdaniem, "boi się" podjąć zdecydowanych działań przeciw pandemii.

– Niestety premier Morawiecki się po prostu boi, boi się podejmować decyzje, boi się tego mocnego lobby antyszczepionkowego. Rząd Polski nie chce się tutaj wykazywać odwagą i to jest bardzo smutne, dlatego że w pierwszej fazie pandemii, w tej pierwszej fali można było wybaczyć rządzącym pewien chaos, bo ten chaos panował na całym świecie, wszyscy się do tego przygotowywali, byli zaskoczeni – stwierdził wiceszef PO.

Trzaskowski stwierdził, że rządzący "zachowują się tak jak jaskiniowiec, który po prostu złapał za włosy społeczeństwo i po prostu szarpie i nic go w ogóle nie przejmuje". Jego zdaniem przykłady takich działań to przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nowelizacja prawa oświatowego oraz chaos spowodowany przez Polski Ład.

