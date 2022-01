Sprawa Turowa. Ozdoba: Najważniejsze jest wycofanie wniosku z TSUE

DoRzeczy.pl: Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że doszło do porozumienia z Czechami ws. kopalni w Turowie. Czy ten spór wreszcie zostanie zakończony?

Jacek Ozdoba: Musimy jeszcze poczekać na akceptację porozumienie przez Republikę Czeską. Do tego czasu nie ujawniamy żadnych szczegółów dotyczących umowy. Wiemy od pani minister Anny Moskwy, że rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze. Teraz czekamy na ostateczne zamknięcie tematu i co najważniejsze, wycofanie wniosku z TSUE.

Wycofanie skargi z TSUE to warunek, który musi zostać spełniony?

Oczywiście. Nie wyobrażamy sobie, żeby Polska była poszkodowana w tym zakresie. Natychmiastowe wycofanie skargi jest warunkiem nie podlegającym negocjacjom.

Ile w tym temacie jest polityki? Okazuje się, że wystarczyła zmiana rządu w Pradze, żeby doszło do woli rozmów.

Niestety elementy polityczne mają tu spory związek. Nie jest tajemnicą, jakie nastawienie miał były premier Czech. Mam nadzieję, że wczorajsza rozmowa i szansa na wycofanie skargi z TSUE jest końcem tego trudnego w relacjach polsko-czeskich okresu.

Mamy jeszcze kwestię niemiecką. To na łamach niemieckiej gazety polski ambasador krytykował rząd w Warszawie, a niedawno burmistrz niemieckiego miasta skarżył się, że działalność Turowa negatywnie wpływa na miasto.

Niemcy prowadzą w tym zakresie własną politykę i musimy mieć tego świadomość. Polska jednak będzie bronić swoich interesów i z całą pewnością do kwestii niemieckiej nie będziemy podchodzić tak, jak robił to rząd PO-PSL, z góry zakładając, że to Niemcy mają rację.

