"Nie możemy się cofnąć". Gen. Skrzypczak: To będzie oznaczało przejście pod kuratelę Moskwy

Wyartykułował to mocno Putin w swoich oczekiwaniach, że Amerykanie wycofają wojska z Europy Wschodniej. To będzie oznaczało przejście pod kuratelę Moskwy. Nie możemy sobie na to pozwolić – stwierdził były wiceszef MON.