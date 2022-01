Morawska-Stanecka: W miejscach publicznych nie wolno stosować Pegasusa

W grudniu ubiegłego roku pojawiły się doniesienia agencji Associated Press o inwigilacji prowadzonej w Polsce w 2019 roku za pomocą oprogramowania szpiegowskiego Pegasus, który w teorii wykorzystywany jest do zwalczania aktów terroryzmu. Podsłuchiwane miały być telefony mec. Romana Giertycha, prokurator Ewy Wrzosek oraz senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy.

W związku z tym, opozycja powołała w Senacie komisję nadzwyczajną ds. zbadania przypadków nielegalnej inwigilacji. Jej przewodniczący Marcin Bosacki wystosował do ministra spraw wewnętrznych i administracji zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu. Mariusz Kamiński je odrzucił, a powody tej decyzji wyjaśnił w specjalnym oświadczeniu. Szef MSWiA przypomniał m.in., że w 2012 roku rząd koalicji PO-PSL miał zakupić "nowoczesny program komputerowy" dla służb, którymi wówczas kierować mieli nominaci Platformy Obywatelskiej, tacy jak Bartłomiej Sienkiewicz czy Marek Biernacki.

System Pegasus a polskie prawo

W czwartek sprawę skomentowała wicemarszałek Senatu. Gabriela Morawska-Stanecka była gościem w programie "Graffiti" w Polsacie i Polsacie News. Zachowanie Mariusza Kamińskiego polityk nazwała "skandalicznym" i stwierdziła, że minister "musi się czegoś bać", a także, iż "pali mu się grunt pod nogami". Parlamentarzystka wyraziła również swoją nadzieję, że w przyszłości Kamiński stanie nie przed komisją, a "niezależnym prokuratorem".

– W przeciwieństwie do sejmowej komisji śledczej, która ma uprawnienia śledcze i narzędzia, by przymusić do wykonania obowiązku, my tych narzędzi nie mamy – zauważyła Morawska-Stanecka. – Jest kwestia deprecjonowania naszej komisji – dodała.

Wicemarszałek Senatu podkreśliła również, iż według jej wiedzy, "użycie Pegasusa w Polsce w miejscu publicznym jest nielegalne". – Biorąc pod uwagę bardzo ścisłe przepisy, nawet dotyczące CBA, to tak naprawdę nie ma prawnej, legalnej możliwości stosowania tego typu systemu wobec obywatela w miejscach publicznych. (...) Kiedy jestem w kościele, siedzę niedaleko konfesjonału, to ten system ściąga, jak się ludzie spowiadają – mówiła polityk Polskiej Partii Socjalistycznej.

