Sejm odrzucił ustawę segregacyjną. Kaczyński krytykuje opozycję

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekazał, że podczas głosowania nad projektem "lex Kaczyński", który przez część opozycji nazywany jest "lex konfident", nie było dyscypliny "bo nie miałaby ona tutaj sensu".

– Można było także zanotować ogromną determinację grupy kwestionującej potrzebę szczepień, rygorów. Muszę się przyznać, że nie bardzo rozumiem tę postawę, bo w ustawie nie było nic o szczepionkach i rygorach. Była tylko oferta bezpłatnych badań – co tydzień – powiedział lider partii rządzącej w rozmowie z PAP.

Zdaniem Kaczyńskiego nie można w kwestii wspomnianej ustawy zarzucić rządowi, iż próbował pobocznie stosować środki przymusu. – Ministerstwo Zdrowia widziało taką możliwość – oraz możliwość, podkreślam: możliwość, a nie przymus, formułowania roszczeń na zasadzie ustawowego domniemania. Nie bardzo więc rozumiem, o co chodzi – mówił wicepremier.

"Chodzi o czynienie z epidemii pałki na PiS"

Prezes PiS zaznaczył również, że nie rozumie działań opozycji, która najpierw nawoływała, aby "coś robić", a później zagłosowała za odrzuceniem proponowanych przez rząd przepisów.

– Głosy tylko jej części zupełnie by wystarczyły, by ustawa – być może z zaproponowanymi przez nią zmianami – przeszła. Byliśmy otwarci na dyskusję. Ale jak widać, nie o to chodzi. Chodzi o czynienie z epidemii pałki na PiS – stwierdził Kaczyński.

Dodał, że zabawny, ale "nie śmieszny" jest fakt, że opozycja stanęła "ramię w ramię" z "radykalnymi" przeciwnikami szczepień.

Projekt kontrowersyjnej ustawy odrzucony

We wtorek Sejm zdecydował w głosowaniu o odrzuceniu nowej wersji projektu ustawy segregacyjnej (druk nr. 1981) przygotowanej przez posłów PiS. Za odrzuceniem projektu głosowało 253 posłów – cała opozycja i część członków klubu PiS. Przeciw odrzuceniu opowiedziało się 152 parlamentarzystów, a od głosu wstrzymało się 37.

Wcześniej odrzucenie projektu zarekomendowała sejmowa komisja zdrowia. Wniosek w tej sprawie przedstawiły KO oraz Konfederacja, która od początku epidemii opowiada się przeciwko segregacji sanitarnej Polaków, w tym jakimkolwiek formom różnicowania sytuacji prawnej obywateli z uwagi na zaszczepienie się bądź niezaszczepienie preparatem przeciwko COVID.

