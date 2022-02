Semeniuk o Gowinie: Przyszywany wujek Polskiego Ładu

Jarosław Gowin nie ustaje w krytykowaniu Polskiego Ładu, a w szczególności przeprowadzonej w jego ramach reformy podatkowej. Przypomnijmy, że kontrowersje wokół wielkiego programu autorstwa Prawa i Sprawiedliwości były głównym powodem odejścia Jarosława Gowina z rządu latem 2021 roku.

Gowin konsekwentnie wskazuje, że zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów spowodowały więcej szkód niż zysków. – Autorów jest zapewne wielu, ale ci trzej, najważniejsi, to Piotr Atak, szef Polskiego Instytut Ekonomii, nawiasem mówiąc, doktor nauk społecznych, a nie ekonomista oraz dwóch młodych niedoświadczonych niestety, co widać po efektach, wiceministrów finansów, minister Patkowski i minister Sarnowski – mówił dzisiaj lider Porozumienia.

"Przyszywany wujek Polskiego Ładu"

Na zaczepki byłego wicepremier odpowiedziała wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. Polityk określiła Gowina mianem "przyszywanego wujka" pisowskiej reformy oraz skrytykowała jego ministerialną karierę. Semeniuk niedwuznacznie zasugerowała, że lider Porozumienia krytykując Polski Ład stara się wkupić w łaski Donalda Tuska.

"»Przyszywany Wujek« - Jarosław Gowin Polskiego Ładu. Chwilowy minister gospodarki, który nie zrobił dla gospodarki absolutnie nic, a jego zespół fachowców zajmował się orderami, awansami i fotelami. Dzisiaj szuka igły i nici do szycia z Donaldem Tuskiem" – napisała wiceminister na Twitterze.

Chaos Polskiego Ładu

Polski Ład to wielka reforma gospodarcza wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. Jednym z jej elementów jest głęboka zmiana systemu podatkowego, która zakłada m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. złotych. Zmiany mają być korzystne albo neutralne dla 90 proc. polskich podatników.

Projekt zaliczył jednak falstart. Na początku stycznia tego roku nauczyciele i pracownicy służb mundurowych zaczęli alarmować o niższych wynagrodzeniach za grudzień, nawet o 400 złotych. Rządzący przyznali się do błędu, przeprosili i zapowiedzieli wyrównanie pensji w kolejnym miesiącu.

Aby naprawić błędy Polskiego Ładu do Ministerstwa Finansów został ściągnięty Artur Soboń, który objął stanowisko wiceministra. Polityk PiS ma wspomóc dotychczasowych sześciu wiceszefów resortu finansów w naprawie reformy podatkowej.

