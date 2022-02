Plany Rosji, broń dla Ukrainy, umowa ws. Turowa. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Ostatni tydzień obfitował w wiele znaczących wydarzeń. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Pentagon ujawnia plany Rosji

Rzecznik Pentagonu John Kirby stwierdził, że Rosja planuje wykorzystać sfabrykowany materiał wideo jako pretekst do zaatakowania Ukrainy. Informacje mają pochodzić od amerykańskiego wywiadu. Według nich, Kreml przygotowuje się do "sfabrykowania pretekstu do inwazji" na Ukrainę, tworząc "bardzo sugestywny film propagandowy", który przedstawiałby fałszywy atak sił ukraińskich na rosyjskich żołnierzy. To kolejna tego typu wiadomość przekazana przez Amerykanów. Niedawno USA ostrzegały, że Moskwa może przygotowywać prowokację.

Tymczasem Federacja Rosyjska kontynuuje budowanie sił i sprzętu wojskowego wzdłuż granicy państwa ukraińskiego, pomimo wysiłków dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i NATO zmierzających do deeskalacji sytuacji.

Polska przekaże broń Ukrainie

– Na mój wniosek (...) Rada Ministrów przyjmie uchwałę w sprawie pomocy dla Ukrainy. Przekażemy amunicję oraz przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe – poinformował w tym tygodniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Polska chce przekazać Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji, w tym artyleryjskiej, przenośne rakietowe zestawy przeciwlotnicze Grom, lekkie moździerze i drony rozpoznawcze.

Spadochroniarze z USA

Spadochroniarze z 82. dywizji powietrznodesantowej dotarli do Polski. Żołnierze wylecieli z Karoliny Północnej na pokładach wojskowych samolotów transportowych w miniony czwartek. Wojskowi USA odlecieli do Europy bez sprzętu i wyposażenia, ponieważ w ulokowanych na Starym Kontynencie magazynach znajduje się wystarczająca ilość amerykańskiego sprzętu, aby ich dobrze zaopatrzyć.

Decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena jednostki zostaną również dyslokowane m.in. do Niemiec oraz Rumunii. Wszystko po to, aby wzmocnić wschodnią flankę NATO przed ewentualną rosyjską agresją.

Umowa ws. Turowa

Polska i Czechy podpisały umowę kończącą spór o kopalnię w Turowie. Polska strona zobowiązała się do budowy podziemnej bariery przy kopalni oraz zapłaty 45 mln euro rekompensat.

Czechy zatwierdziły propozycję porozumienia z Polską, które rozstrzyga spór o szkody środowiskowe spowodowane wydobyciem węgla w kopalni Turów. Potwierdziły się tym samym informacje, że zespół negocjacyjny pod przewodnictwem minister klimatu i środowiska Anny Moskwy uzgodnił treść porozumienia z partnerami z Republiki.

Sejm odrzucił ustawę segregacyjną

Sejm zdecydował w głosowaniu o odrzuceniu nowej wersji projektu ustawy segregacyjnej (druk nr 1981) przygotowanej przez klub PiS. Za odrzuceniem projektu głosowało 253 posłów – cała opozycja i część członków Zjednoczonej Prawicy. Przeciw odrzuceniu opowiedziało się 152 parlamentarzystów, a od głosu wstrzymało się 37 deputowanych.

Wcześniej odrzucenie projektu zarekomendowała sejmowa komisja zdrowia.

Projekt prezydenta

Andrzej Duda złoży do laski marszałkowskiej projekt w sprawie zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydent miał zasygnalizować wolę wyjścia z inicjatywą w tej sprawie podczas spotkania z liderami klubów i kół parlamentarnych.

Projekt zawiera zmiany w zakresie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz rozwiązań dotyczących wydanych już orzeczeń dyscyplinarnych wobec sędziów. Chodzi o możliwość ponownego zbadania orzeczenia.

Igrzyska wystartowały

Rozpoczęły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które są drugą największą – po letnich Igrzyskach – imprezą sportową na świecie. Tegoroczne wydarzenie odbywa się w Pekinie w Chinach. Tym samym miasto stało się pierwszym w historii miejscem, gdzie odbędą się zarówno zimowe, jak i letnie zmagania olimpijczyków.

W trakcie ceremonii otwarcia doszło do nietypowego wydarzenia z udziałem prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Podczas przemarszu sportowców z Ukrainy rosyjski przywódca... usnął. Całe zdarzenie nagrały kamery. Ze względu na napiętą sytuację na linii Moskwa-Kijów komentatorzy powątpiewają, czy Putin przez przypadek przysnął akurat w momencie przemarszu Ukraińców.

