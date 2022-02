Spadochroniarze z USA są już w drodze. Wkrótce wylądują w Polsce

Telewizja CBS17 podała, że żołnierze wylecieli z Karoliny Północnej na pokładach wojskowych samolotów transportowych w czwartek około godziny 11 czasu lokalnego.

"Dziękuję moim kolegom spadochroniarzom z 82. powietrznodesantowej, którzy ruszają do Europy. Jesteśmy z was dumni — napisał na Twitterze kongresmen Jason Crow, komentując zdjęcia podane wojskową dziennikarz Haley Britzky. "Pamiętam to dobrze, jakby to było wczoraj. Oczekiwanie na Zielonej Rampie w Fort Bragg" – dodał ich były kolega i weteran wojny w Afganistanie.

twitter

Portal Defense One poinformował, że spadochroniarze odlecieli do Europy bez sprzętu i wyposażenia, ponieważ w ulokowanych na Starym Kontynencie magazynach znajduje się wystarczająca ilość amerykańskiego sprzętu, aby ich dobrze zaopatrzyć.

MON: Grupa przygotowawcza jest już w Polsce

"Trwa przygotowanie do przyjęcia sił głównych Brygadowej Grupy Bojowej z 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA" – napisał w nocy szef MON Mariusz Błaszczak na Twitterze.

twitter

Polityk poinformował przy okazji, że w Polsce jest już amerykańska grupa przygotowawcza i przypomniał, że łącznie w ramach przerzutu przybędzie 1700 żołnierzy.

Błaszczak dodał po raz kolejny, że jest "to wyraźny sygnał sojuszniczej solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie".

Elitarna jednostka zostanie rozmieszona w Polsce

Amerykańscy żołnierze zostaną rozmieszczeni w kilku krajach wschodniej flanki NATO. Do Polski zostaną przerzuceni żołnierze elitarnej 82. dywizji powietrznodesantowej, mającej swoją kwaterę główną w Fort Bragg w Karolinie Północnej.

Jednostki zostaną również dyslokowane m.in. do Niemiec oraz Rumunii i innych państw na południowym wschodzie Europy. Decyzja zapadła po wtorkowym spotkaniu prezydenta Bidena z sekretarzem obrony Lloydem Austinem i przewodniczącym Połączonych Szefów Sztabów gen. armii, Markiem Milleyem.

Ponadto Pentagon zamierza podjąć kolejne ruchy swoich sił w wojskowych Europie i nakazał jednostkom pozostawać w gotowości do rozmieszczenia.– Ogólnie rzecz biorąc, działania te mają na celu powstrzymanie Rosji przed atakiem na Ukrainę i uniknięcie wojny w Europie Wschodniej – powiedzieli urzędnicy w rozmowie z dziennikiem "Wall Street Journal".

